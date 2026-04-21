Dalla Regione due milioni di euro per la messa in sicurezza dei ponti: interventi a Dego lungo la Sp29 e a Cairo in località Braia

Prenderanno il via entro fine anno gli interventi sul ponte di Dego lungo la Sp29 e sul ponte in località Braia a Cairo Montenotte, per un valore complessivo di quasi 2 milioni di euro di cui oltre 1,6 milioni (1.611.000 euro) finanziati da Regione Liguria attraverso il Fondo Strategico. Si tratta, in particolare, dei lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento del ponte al chilometro 122 lungo la Sp29 nel comune di Dego e del consolidamento del ponte in località Braia a Cairo Montenotte, danneggiato a seguito degli ultimi eventi alluvionali.



Per quanto riguarda Dego, i fondi per 1.220.550 euro sono destinati alla Provincia di Savona, che ha presentato il progetto di fattibilità tecnico economica depositato sulla piattaforma infrastrutture di Regione e realizzerà l’intervento con una quota di cofinanziamento pari a 324mila euro.



“Si tratta di un intervento molto atteso dal territorio savonese – dichiara l’assessore alle Infrastrutture di Regione Giacomo Raul Giampedrone – indispensabile per risolvere una criticità legata all’attuale limitazione per i mezzi pesanti lungo la Sp29, una direttrice molto trafficata. Con le risorse del Fondo strategico garantiamo il supporto indispensabile alla Provincia, soggetto attuatore dei lavori. L’obiettivo del Fondo strategico è proprio quello di sostenere il territorio per mettere in campo interventi che, altrimenti, gli enti locali da soli non potrebbero realizzare per carenza dei fondi necessari. Come sempre, anche in questo caso l’ente beneficiario garantisce un cofinanziamento che varia tra il 5% e un massimo del 10% della cifra erogata”.



A Cairo Montenotte il Comune è il soggetto attuatore dei lavori di consolidamento del ponte in località Braia, con un finanziamento regionale di 390.450 euro - di cui 156.180,00 euro a valere per l’anno 2026 e 234.270,00 euro a valere per l’anno 2027, a cui si aggiungono 20.550 euro di cofinanziamento da parte dell’amministrazione comunale.

“Le risorse del fondo strategico sono indispensabili per rispondere ad un’esigenza puntale, in mancanza delle risorse nazionali di protezione civile per i danni emergenziali provocati al ponte dall’alluvione dell’autunno 2024 – spiega Giampedrone -. Il finanziamento con la prima tranche del fondo strategico 2026 consente di superare definitivamente questa criticità: credo sia un segnale forte da parte della Regione, è il modo migliore di lavorare al fianco dei Comuni, facendo sistema”.