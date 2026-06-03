Pietra Ligure | Il Triathlon Olimpico è giunto alla 23° edizione, competizone aperta sabato e domenica

Sabato 6 e domenica 7 giugno p.v., ritorna il Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure, gara silver del calendario federale giunta alla sua 23° edizione, che quest’anno assegnerà anche il prestigioso Campionato Regionale Ligure Assoluto su prova unica.

La gara agonistica si svolgerà sabato 6 giugno, con partenza dal lungomare Don G. Bado alle ore 13:00, mentre domenica 7 giugno avrà luogo l’8° edizione della gara solidale “Nuota e Corri2”, i cui proventi saranno interamente devoluti ai progetti “Io corro con Chicchi” e “Runners for Autism”

Alla manifestazione, organizzata dalla ASD Maremola Triathlon – TriathlonPietra in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure e il patrocinio di Regione Liguria e della Federazione Italiana Triathlon, è abbinato il 10° Memorial Angelino Piccinini.

La gara agonistica, che si corre tra mare e montagna, ripropone gli scenari e i percorsi che ne hanno fatto una tra le più apprezzate e selettive prove a livello nazionale, con la frazione natatoria interamente posizionata di fronte al lungomare cittadino, il panoramico percorso ciclistico che con i suoi quasi 1.000 m. di dislivello positivo si snoda tra pendenze impegnative, discese tecniche e panorami mozzafiato attraverso i Comuni di Giustenice, Magliolo e Tovo San Giacomo ed il podismo in buona parte lungo i caruggi del centro storico pietrese.

Anche quest'anno l’evento farà parte del corto circuito solidale organizzato da “I Run for Find the Cure”, progetto sportivo-umanitario che unisce sport e solidarietà per realizzare iniziative umanitarie in Tanzania, quest’anno dedicato all’acquisto di materiale scolastico per la secondary school e la costruzione di 4 classi alla primary school di Milola.

Tutte le informazioni sul regolamento e i percorsi sono disponibili al sito www.triathlonpietra.com



