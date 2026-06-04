Savona celebra i 212 anni dell’Arma: in piazza del Brandale la festa dei Carabinieri (VIDEO)

Il 5 giugno, ricorre il 212° Annuale dell’Arma dei Carabinieri. La significativa ricorrenza cade proprio il 5 giugno, data in cui, nel 1920, la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale.

Fondata il 13 luglio 1814, l’Arma dei Carabinieri è da sempre considerata una delle espressioni più autentiche della Nazione, dall’Unità d’Italia fino ai giorni nostri.

Nella provincia di Savona, così come nel resto della Liguria, i Carabinieri giunsero nel 1822 assorbendo la preesistente gendarmeria Genovese. Attualmente vi prestano servizio circa 500 Carabinieri inquadrati in un Comando Provinciale, un Reparto Operativo, quattro Comandi di Compagnia, trenta Stazioni territoriali, un Comando Gruppo Carabinieri Forestale con undici Nuclei Carabinieri Forestale, un Nucleo Elicotteri, un Nucleo Cinofili e un Nucleo Ispettorato del Lavoro.

La duplice funzione che caratterizza l’Arma — Forza Armata e Forza di Polizia a competenza generale in servizio permanente di pubblica sicurezza — garantisce una presenza costante dei Carabinieri su tutto il territorio nazionale. Un impegno quotidiano volto a tutelare la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico, non solo in ambito nazionale ma anche internazionale, attraverso la partecipazione a missioni di pace.

Il punto di forza dell’Arma risiede nella sua capillare distribuzione sul territorio provinciale, in particolare attraverso i Comandi Stazione, che operano con dedizione per rispondere alle esigenze della popolazione. Una presenza attiva anche nei comuni più piccoli, che consente ai cittadini di non sentirsi mai abbandonati dallo Stato e dalle sue Istituzioni, potendo contare su interventi di supporto, sostegno e soccorso, come dimostrano anche le cronache recenti in occasione di eventi alluvionali.

La commemorazione del 212° Annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri sarà celebrata dalle ore 10 in piazza del Brandale con una cerimonia militare presieduta dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Savona, Colonnello Augusto Ruggeri, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della provincia di Savona, di numerosi invitati, dei familiari dei militari e di tutti i cittadini che vorranno partecipare.

Durante la cerimonia verranno inoltre consegnate alcune ricompense ai militari che si sono distinti in operazioni di servizio o in azioni particolarmente meritorie.

Nel dettaglio saranno conferiti encomi ed elogi, concessi dal Comandante della Legione Carabinieri Liguria a dodici militari distintisi per attività di soccorso alla popolazione ed attività di indagine particolarmente complesse, un encomio concesso dal Comando Carabinieri Tutela Forestale e dei Parchi ad un militare del Gruppo Carabinieri Forestale, un encomio concesso dal Comandante della Missione Bilaterale di Supporto in Niger al Comandante della Compagnia Carabinieri di Savona ed un compiacimento, concesso dal Comandante Provinciale di Savona alla Stazione Carabinieri di Albisola.

Durante le analoghe celebrazioni, che si terranno presso il Comando Carabinieri Interregionale “Pastrengo” di Milano e presso il Comando Legione Carabinieri di Genova, sei militari particolarmente distintisi per eccezionale spirito di abnegazione e del dovere in soccorso della popolazione, verranno decorati con quattro Medaglie d’Oro al Merito Civile e due Medaglie d’Argento al Merito Civile.

Inoltre anche quest’anno a Roma, nella splendida cornice del parco di Villa Borghese, dal 4 al 7 giugno, sarà allestito il “Villaggio Arma”, uno spazio espositivo nel quale saranno presenti un palco, sul quale saranno tenuti convegni e conferenze su varie tematiche legate alla sicurezza ed all’attualità, e vari stand rappresentativi delle specialità dei Carabinieri, dove la cittadinanza potrà toccare con mano la realtà della Forza Armata. Si andrà dai reparti più operativi - Paracadutisti, Gruppo di Intervento Speciale (GIS), Subacquei -, a quelli storici - Corazzieri e 4° Reggimento a Cavallo –, non tralasciando il lato più futuristico con il simulatore della scena del crimine, il simulatore di volo con elicottero, quello di guida, quello di sci ed il simulatore di realtà virtuale allestito dai Carabinieri Forestali. Non mancheranno le attività per i più piccoli come il “percorso sicurezza”, il “laboratorio musicale”, il “percorso naturalistico suddiviso per fasce climatiche” e, per i più avventurosi il “percorso Cacciatori”, allestito da personale dall’omonima specialità, la parete rocciosa, sulla quale ci si potrà cimentare nelle arrampicate ed il percorso ad ostacoli, allestito dal 4° Reggimento a Cavallo, zona nella quale sarà possibile anche effettuare il “battesimo della sella” e dove saranno allestiti recinti con fattrici, puledri ed asinelli.