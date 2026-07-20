Savona, il Pd guarda alle elezioni del 2027: alle Fornaci il confronto con i savonesi e il rilancio della candidatura Russo

Il Partito Democratico scalda i motori in vista del doppio appuntamento elettorale del 2027. Con lo sguardo rivolto prima alle elezioni comunali di Savona e poi alle politiche nazionali, il Pd savonese organizza un incontro pubblico per presentare obiettivi, strategie e priorità del percorso di riconferma di Marco Russo.

Martedì 21 luglio alle 20.30 il giardino della Sms Serenella, nel quartiere delle Fornaci, ospiterà l'incontro pubblico "Costruire l'Alternativa 2027, il PD dialoga con i savonesi", organizzato dal Circolo IV Zinola-Legino-Fornaci del Partito Democratico.

L'appuntamento sarà dedicato all'avvio del percorso politico in vista delle elezioni del 2027. A moderare l'incontro sarà il segretario del circolo, Simone Falco, che intervisterà il sindaco di Savona Marco Russo, il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Arboscello, la responsabile Esteri della segreteria regionale del Pd Margherita Mereto Bosso e il segretario regionale del Partito Democratico Davide Natale.

Nel corso della serata saranno illustrati gli obiettivi che il Pd savonese intende perseguire nei prossimi mesi, a partire dalla prospettiva della ricandidatura e della riconferma di Marco Russo alla guida del Comune di Savona. I rappresentanti del partito illustreranno inoltre le priorità amministrative e politiche con cui intendono affrontare il percorso verso le prossime elezioni comunali, facendo riferimento ai risultati elettorali ottenuti finora.

Uno spazio sarà dedicato anche alle elezioni politiche del 2027 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato, considerate dal Pd savonese una sfida particolarmente impegnativa. L'obiettivo dichiarato è quello di tornare alla guida del Paese, superando il centrodestra, e di riportare in Parlamento un rappresentante della provincia di Savona, affinché il territorio possa tornare ad avere una voce diretta ai tavoli istituzionali nazionali.