Ridotti i cantieri sulle provinciali: riaperto a doppio senso il tratto di Montemoro sulla Sp29 e ripristinata la Sp28 bis a Valzemola di Roccavignale

In vista dell’intensificazione dei flussi turistici estivi, la Provincia di Savona ha disposto una progressiva riduzione dei cantieri lungo la rete stradale di competenza, con l’obiettivo di garantire maggiore fluidità e sicurezza della circolazione, in particolare sui principali collegamenti tra il Piemonte e la Riviera savonese: la Sp490 del Colle del Melogno, la Sp28 bis del Colle di Nava e la Sp29 del Colle di Cadibona.

Nel periodo compreso tra la prima e l’ultima settimana di agosto saranno attivati esclusivamente interventi in regime di somma urgenza, lavori per la pubblica utilità e opere già consegnate. Nel frattempo, lungo due degli assi strategici di collegamento tra Piemonte e Liguria, sono stati conclusi importanti interventi. Sulla Sp29 del Colle di Cadibona, in frazione Montemoro, i lavori di installazione delle nuove barriere di sicurezza sono stati completati in anticipo, consentendo il ripristino del doppio senso di circolazione. Sulla Sp28 bis del Colle di Nava, invece, è stato ripristinato in tempi rapidi il piano viabile all’altezza di Valzemola, nel Comune di Roccavignale, a seguito della complessa emergenza determinata dal ribaltamento di un'autogru.

L’importanza strategica di questi assi viari è confermata dai dati di traffico registrati nel periodo compreso tra giugno 2024 e giugno 2025: solo nel tratto tra Savona e il casello autostradale di Altare sono transitati complessivamente 1.942.996 veicoli, nei due sensi di marcia. Nel dettaglio, si registrano circa 64 mila motocicli, 480 mila autovetture, 183 mila furgoni e piccoli autocarri nella fascia tra 3,5 e 7,5 tonnellate, oltre 1,1 milioni tra autobus e mezzi pesanti (Tir) e circa 140 mila veicoli con rimorchio.

"L’obiettivo, come sempre, è quello di contemperare l’efficacia delle attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, della nostra complessa e delicata rete viaria provinciale con le esigenze di fruibilità e sicurezza della circolazione – dichiara il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, a margine del Comitato Operativo per la Viabilità, convocato in Prefettura in relazione alla gestione della mobilità durante la stagione estiva –. Un impegno che tiene conto delle caratteristiche del territorio, delle necessità delle comunità locali e, in questo particolare periodo caratterizzato da un significativo incremento dei flussi di traffico, della necessità di garantire una mobilità efficiente e sicura".

La Provincia di Savona mantiene inoltre un costante contatto con le concessionarie autostradali interessate, sia lungo la Riviera ligure (A10 e A12) sia sull’asse della A6 Torino–Savona, per monitorare eventuali criticità, turbative o situazioni di emergenza che possano determinare un incremento dei flussi sulla viabilità provinciale e consentire una tempestiva gestione delle eventuali ripercussioni sul territorio