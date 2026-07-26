Maltempo, nottata di allerta gialla in Liguria, un fulmine ha colpito un albero a Varazze: bonifica dei vigili del fuoco (FOTO)

Nottata di allerta gialla per temporali in Liguria, emanata da Arpal ed entrata in vigore alla mezzanotte di oggi in quasi tutta la regione, eccetto il ponente ligure.

La Sala Operativa della Protezione Civile regionale, aperta per tutta la durata dell’allerta, non ha segnalato grandi criticità o disagi legati al maltempo, nonostante i temporali di forte intensità che nella notte hanno interessato il territorio compreso tra il savonese e tutto il Levante ligure.

Arpal fa sapere che il sistema temporalesco è stato accompagnato da fulmini, lampi, qualche chicco di grandine e raffiche di vento. Piogge localmente molto forti con valori orari di: Casale di Pignone 80.2mm, Cembrano (Maissana) 70.8mm, Sciarborasca e Lerca (entrambe Cogoleto) 62.6mm e 61.4mm, Bargone (Casarza) 53.8mm, Viganego (Bargagli) 53.2mm e Fiumara (Genova) 53mm.

Il temporale ha interessato parzialmente il savonese nella zona tra Albissola e il Giovo e nell'entroterra di Varazze. Un fulmine ha infatti colpito stanotte un albero nel bosco tra le località Campomarzio e Casanova. Sul posto stanno operando per la bonifica i vigili del fuoco del distaccamento di Varazze e la protezione civile. Il rogo dall'albero si è infatti allargato all'area boschiva circostante per circa 100 metri. La situazione è comunque sotto controllo.

L’allerta gialla per temporali cesserà alle 15 su quasi tutta la Liguria, eccetto nell’imperiese e nell’estremo ponente ligure, dove entrerà in vigore alle 11 e terminerà alle 18 di oggi.