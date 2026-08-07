Pietra Ligure, conclusi gli interventi alla foce del Maremola: migliorato il deflusso delle acque verso il mare

Si sono conclusi questa notte a Pietra Ligure gli interventi di sistemazione e ottimizzazione della foce del Torrente Maremola, finalizzati a garantire un migliore e più fluido deflusso delle acque verso il mare, preservando al contempo il delicato equilibrio ambientale di un'area dal rilevante valore naturalistico.

"Il ristagno idrico e la conseguente formazione di alghe e vegetazione acquatica rappresentano fenomeni del tutto naturali, innescati principalmente dalle elevate temperature estive delle ultime settimane, dalla fisiologica ridotta portata del torrente e dalle tipiche condizioni idrologiche della stagione - sottolineano dal Comune - Non si tratta, pertanto, di criticità legate a una carente manutenzione che, al contrario, è puntuale e frutto di un monitoraggio costante dell’area con interventi programmati e periodici volti ad assicurare il ricambio delle acque e la salvaguardia dell'ecosistema".

Per limitare al minimo i disagi per i bagnanti e i fruitori dell’arenile, le operazioni sono state eseguite durante le ore notturne. Rispetto ai precedenti interventi, i lavori hanno avuto un carattere più incisivo, ponendosi l'obiettivo di ripristinare in modo più stabile e duraturo il collegamento tra l'alveo del torrente e il mare. La riapertura e la sagomatura della foce favoriscono il naturale ricambio delle acque, riducendo significativamente i ristagni e il proliferare di fenomeni algali, con evidenti benefici sia sotto il profilo igienico-sanitario e di decoro, sia per la qualità della balneazione.

Particolare attenzione è stata riservata alla fauna locale, con i benefici delle operazioni che si riflettono positivamente sull'intero ecosistema della foce, habitat e punto di transizione fondamentale tra acqua dolce e salata per numerose specie avicole e acquatiche.