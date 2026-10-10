Il CPIA Savona - sede di Cairo Montenotte conquista il secondo posto al concorso nazionale sulla plastica sostenibile

Prestigioso riconoscimento di livello nazionale per l’istruzione degli adulti del territorio savonese: il CPIA "Mohamed Dansoko" Savona - sede di Cairo Montenotte si è aggiudicato il secondo posto sul podio al Concorso Nazionale "FierIdea Sostenibile – la plastica da rifiuto a risorsa". Il Concorso è stato promosso dalla RIDAP, Rete Italiana per l'Istruzione degli Adulti.

La cerimonia ufficiale di premiazione si è svolta ieri, venerdì 9 ottobre 2026, a Termoli presso l’Università degli Studi del Molise, nell’Aula Magna Adriatico, in conclusione di FIERIDA 2026, la principale manifestazione nazionale dedicata all'Istruzione degli Adulti. Gli studenti della sede valbormidese hanno conquistato il secondo posto a Termoli tra gli Istituti partecipanti dalle diverse sedi d'Italia con "Alla ricerca di una plastica sostenibile", un progetto nato come comunità di ricerca e culminato nel video premiato "TG CPIA Plastic Edition". Il successo ottenuto è il frutto di un articolato percorso che ha coinvolto in maniera trasversale e corale l'intera comunità scolastica del CPIA Savona nella sede di Cairo Montenotte: dagli studenti del "biennio superiore" (corso di Primo Livello - Secondo Periodo) a quelli della licenza media (Primo Periodo) coinvolgendo i corsisti di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. Attraverso un dialogo partecipativo e collaborativo sui valori della sostenibilità gli studenti hanno costruito una "comunità di ricerca" condividendo riflessioni, esperienze e interrogativi sull'impatto della plastica e sul ruolo di ciascuno nella salvaguardia dell’ambiente La commissione giudicatrice ha esaminato i progetti finalisti dei CPIA d'Italia, assegnando alla sede di Cairo Montenotte il massimo punteggio sia per l'originalità e creatività sia per l'efficacia del messaggio educativo e ambientale. Sintesi e coronamento dell'intero itinerario didattico è stato il video-reportage realizzato dagli studenti, dimostrando come l'istruzione degli adulti sappia farsi laboratorio di innovazione, inclusione sociale e cittadinanza ecologica: il "TG CPIA Plastic Edition: alla ricerca di una plastica sostenibile" ha unito buone pratiche multilingue per promuovere la raccolta differenziata, realizzando fumetti sui temi dell'economia circolare, esperimenti scientifici, uso dell’intelligenza artificiale. Dallo studio dei codici identificativi delle plastiche si è passati alla sperimentazione in laboratorio per ottenere la galalite, una bioplastica naturale ottenuta a partire dalle proteine del latte, mettendola a confronto con polimeri biodegradabili come il PLA utilizzato nella stampa 3D.

Il "TG CPIA Plastic Edition" è disponibile su YouTube: @canalevideocpiasavona

La Graduatoria Nazionale dei premiati :

1° Classificato: CPIA 2 Metropolitano di Bologna “E.C. Lindeman”;

2° Classificato: CPIA “Mohamed Dansoko” di Savona – sede di Cairo Montenotte;

3° Classificato (pari merito): CPIA 2 Gavardo (Brescia) e CPIA di Trieste;

Menzione d’Onore: CPIA di Vasto (Chieti).

Per altre informazioni: https://www.ridap.eu/fierida-2026/