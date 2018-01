Allerta meteo: informazioni sulle scuole per la giornata di domani

A causa del maltempo in arrivo, per la giornata di domani, la Protezione civile Regionale ha diffuso l'allerta meteo per piogge e temporali diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo previsionali (LEGGI ARTICOLO).

Ecco la situazione per quanto riguarda le scuole:

ALBISOLA SUPERIORE/ALBISSOLA MARINA: scuole aperte;

ALASSIO : scuole aperte;

ANDORA : "Scuole aperte regolarmente, sia al mattino che al pomeriggio, ad Andora dove le previsioni meteo prevedono il passaggio della perturbazione nel tardo pomeriggio. Tale situazione che potrebbe comportare una successiva emissione di un'ordinanza per la chiusura degli impianti sportivi ed edifici pubblici" spiegano dall'amministrazione comunale;

ALBENGA : "Domani mattina lunedì 8 gennaio le scuole saranno aperte. Dalle 15 alle 24, invece è prevista allerta arancione, quindi a partire dalle ore 14 un’ordinanza del sindaco stabilirà la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli impianti sportivi. Nel corso della giornata di lunedì si valuterà la situazione per la giornata di martedì 9 in base ai nuovi bollettini e aggiornamenti" spiega l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Cangiano;

ALTARE : scuole aperte;

BOISSANO : scuole aperte;

BORGIO: scuole aperte;

BORGHETTO: tutte le scuole di ogni ordine e grado, le strutture sportive, il centro ragazzi, il centro anziani saranno chiusi a partire dalle ore 13. Inoltre, divieto di transito e sosta per ogni categoria di veicolo, in caso di necessità, sui seguenti tratti viari comunali soggetti a pericolo di allagamento: via Prigliani (con chiusura sull’intersezione con Largo Liguria e sull’intersezione con via Parioli); sottopassaggi pedonali e veicolari di piazza Libertà, Passo Saleo, via II Giugno e di ogni altro sottopasso presente sul territorio comunale; via Montebianco (con chiusura sul confine con il Comune di Loano); via Maiella (con chiusura sull’intersezione con via Monviso e sull’intersezione con via Madonna degli Angeli); via Monte Saccarello (con chiusura sull’intersezione con via Montebianco e chiusura sull’intersezione con via Maiella); via Montevideo (con chiusura sull’intersezione con corso Europa e chiusura sull’intersezione con Via Ponti); via Juvarra (con chiusura sull’intersezione con via per Toirano e chiusura sull’intersezione con via Po); piazza Indipendenza (con chiusura sull’intersezione con via Mazzini e chiusura sull’intersezione con piazza Caduti sul Lavoro); via Po (con chiusura sull’intersezione con via Salvo d’Acquisto e chiusura sull’intersezione con via Tiziano); via Volturno (con chiusura sull’intersezione con via Ticino e chiusura sull’intersezione con c.so Giotto); qualsiasi area o tratto della viabilità si rendesse necessario chiudere al traffico veicolare o pedonale per allagamento o ogni altra causa. Rimozione delle autovetture dalle autorimesse interrate ubicate in via Montebianco;

CALICE: scuole aperte al mattino; chiusura di tutti gli impianti a partire dalle ore 14; la scuola materna avrà quindi termine in anticipo rispetto al solito orario che di solito prevede l'uscita fino alle 16.30;

CAIRO MONTENOTTE : scuole aperte;

CALIZZANO : scuole aperte;

COSSERIA: scuole aperte;

CENGIO: scuole aperte;

CELLE LIGURE: scuole aperte;

CARCARE : scuole aperte;

DEGO : scuole aperte;

FINALE LIGURE: "Salvo aggiornamenti le scuole domani mattina saranno regolarmente aperte. Chiuderemo scuole e centri di aggregazione dalle 14 di domani 8 gennaio" commenta il sindaco Ugo Frascherelli;

GIUSTENICE : domani, a causa dello sciopero del corpo docente, le scuole sono state dichiarate chiuse dall'istituto Comprensivo;

LOANO : scuole e impianti sportivi aperti fino alle ore 13. Per il prosieguo della giornata si valuterà dopo il bollettino arpal che verrà emesso in tarda mattinata;

MILLESIMO: scuole aperte;

NOLI: scuole aperte;

PIETRA LIGURE : domani scuole aperte al mattino, chiusura a partire dalle ore 15. Lezioni sospese presso la scuola Primaria "Papa San Giovanni" causa sciopero; alle ore 15 chiusura anticipata di tutte le scuole di ogni ordine e grado e sino a cessata allerta;

SPOTORNO : scuole aperte;

SAVONA: scuole aperte

TOVO SAN GIACOMO : "Salvo aggravamento della situazione (che sarà sempre comunicato ufficialmente), le scuole domani rimarranno aperte" commenta il sindaco Alessandro Oddo;

TOIRANO: scuole e impianti sportivi dalle ore 13 alle 24.

VILLANOVA D'ALBENGA: Salvo ulteriori avvisi di peggioramento, domani scuole aperte fino alle ore 14.

VARAZZE: scuole aperte.

Queste le modalità di allertamento:

ZONA A: ALLERTA GIALLA su tutti i bacini DALLE 6 ALLE 14.59 DI DOMANI, LUNEDI’ 8 GENNAIO. POI ARANCIONE sui bacini medi e grandi DALLE 15 ALLE 23.59 (i bacini piccoli restano in gialla);

ZONA B: ALLERTA GIALLA su tutti i bacini DALLE 12 ALLE 23.59 DI DOMANI, LUNEDI’ 8 GENNAIO;

ZONA C: ALLERTA GIALLA sui bacini piccoli e medi DALLE 12 ALLE 23.59 DI DOMANI, LUNEDI’ 8 GENNAIO. Criticità verde sui bacini grandi;

ZONA D: ALLERTA GIALLA su tutti i bacini DALLE 6 ALLE 23.59 DI DOMANI, LUNEDI’ 8 GENNAIO;

ZONA E: ALLERTA GIALLA sui bacini piccoli e medi DALLE 12 ALLE 23.59 DI DOMANI, LUNEDI’ 8 GENNAIO. Criticità verde sui bacini grandi.

Seguire gli aggiornamenti visto che l’evento proseguirà anche nella giornata di martedì 9 gennaio.

Ecco il dettaglio della zona di allertamento del territorio ligure:

A: Lungo la costa fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia