Rafforzare città e regioni per rilanciare l'Unione europea

Nel corso della sessione plenaria del Comitato europeo delle regioni (CdR), il Presidente Karl-Heinz Lambertz ha pronunciato il suo secondo discorso sullo stato dell'Unione europea dal punto di vista delle regioni e delle città. Alla presenza del Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, Lambertz, Lambertz ha sostenuto che in Europa vi è bisogno di cambiare direzione e di metodo attribuendo alle regioni e alle città maggiore voce in capitolo sul futuro dell'Unione.

In quello che è ormai diventato un importante appuntamento annuale, il Presidente Lambertz ha chiesto di accordare alle città e alle regioni d'Europa maggiori risorse finanziarie e più voce in capitolo nel processo decisionale dell'UE, sottolineando che "indebolire gli enti locali e regionali significa indebolire l'Unione europea. Non può esservi spazio per uno scenario del genere nel nostro progetto per il futuro dell'Europa: al contrario, è proprio rafforzando i nostri territori che consolideremo la nostra Unione".