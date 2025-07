Dario Biato Real Estate spegne 30 candeline, il titolare: “Il regalo? Un nuovo ufficio a Barcellona”

Il 22 luglio Dario Biato Real Estate spegne trenta candeline. Un anniversario importante per una realtà che, dal 1995 a oggi, ha costruito un percorso solido nel settore immobiliare italiano e internazionale.

“Come da tradizione – spiega il fondatore Dario Biato – festeggeremo lavorando, con la stessa passione che ci guida da sempre e che ci ha permesso di crescere anno dopo anno, senza mai perdere il contatto con le persone e con i loro progetti di vita”.

Dario Biato Real Estate è oggi un gruppo radicato in diverse città italiane – Genova, Savona, Imperia, Alessandria e Verona – e con una presenza anche all’estero, grazie all’apertura della sede di Durazzo, in Albania. Alla base del modello Biato c’è un servizio integrato e completo: consulenze notarili, legali, fiscali, tecniche e di home staging per accompagnare ogni cliente lungo tutto il percorso di compravendita.

Una visione, quella dell’agente immobiliare come figura di fiducia a tutto tondo, che Biato ha anche raccontato nel libro “Agente immobiliare. La mia passione vincente”, pubblicato nel 2022, che raccoglie esperienze e aneddoti di trent’anni di attività. “Dietro ogni casa venduta – afferma - c’è una storia, un cambiamento, un nuovo inizio. È questo il cuore del nostro lavoro”.

E ora, nel giorno del trentesimo compleanno, arriva un annuncio che guarda avanti: il gruppo è pronto a varcare una nuova frontiera. “C’è un progetto a cui lavoriamo da tempo – anticipa Biato –: l’apertura di una nuova sede a Barcellona. Se tutto procede come previsto, sarà realtà nel 2026. È una sfida importante e stimolante, che nasce dal desiderio di offrire la nostra esperienza in un contesto europeo in forte evoluzione”.

Trent’anni dopo la sua nascita, Dario Biato Real Estate continua a crescere, mantenendo ben saldi i suoi valori: affidabilità, professionalità e una profonda attenzione alle persone.

Dario Biato Real Estate: telefono +39 348 516 0233

Email: db.prestigerealestate@gmail.com