Bilancio dell'UE per il 2021-2027: la Commissione plaude all'accordo provvisorio sui finanziamenti a sostegno dell'ambiente e dell'azione per il clima

Il finanziamento si concentrerà sulla tutela dell'ambiente, sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e sul sostegno alla transizione verso l'energia pulita migliorando l'efficienza energetica e aumentando la quota di energie rinnovabili nel mix energetico. Sarà questo uno degli strumenti che consentiranno all'UE di raggiungere i suoi obiettivi climatici e di mirare all'impatto climatico zero entro il 2050.

Per offrire una migliore qualità di vita agli europei e investire in un futuro più sostenibile, la Commissione Juncker sta compiendo uno sforzo senza precedenti per proteggere l'ambiente e il clima, in particolare aumentando i fondi del programma LIFE e integrando l'azione per il clima in tutti i principali programmi di spesa dell'UE. Questo aiuterà l'Europa ad assolvere gli impegni assunti con l'accordo di Parigi e a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, affrontando alcune delle sfide più importanti di questo secolo. L'accordo raggiunto ieri deve essere formalmente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Esprimendo soddisfazione per l'accordo, Karmenu Vella, Commissario per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: "Ogni giorno vediamo centinaia di migliaia di giovani europei marciare per il futuro del nostro pianeta e chiederci di fare di più. Con maggiori fondi possiamo rispondere meglio a queste preoccupazioni, accelerare la transizione verso l'economia circolare e ridurre la nostra impronta sulla natura e la biodiversità."

Miguel Arias Cañete, Commissario per l'Azione per il clima e l'energia, ha dichiarato: "Un programma LIFE più forte svolgerà un ruolo importante per aumentare gli investimenti destinati all'azione per il clima e all'energia sostenibile in tutta Europa. Continuando a sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento, LIFE continuerà anche ad aiutare l'UE a conseguire gli obiettivi climatici che si è prefissata e ad assolvere gli impegni assunti con l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite."

LIFE è uno dei programmi di finanziamento dell'UE per i quali la Commissione ha proposto il maggiore aumento proporzionale per il periodo 2021-2027. Per rendere il finanziamento a favore del clima una voce di spesa ancora più consistente, la Commissione ha inoltre proposto che almeno il 25 % della spesa UE di tutti i programmi dell'Unione sia destinato al conseguimento degli obiettivi climatici.

Oltre a perseguire le sue finalità dirette, il programma LIFE fungerà da catalizzatore per altri fondi.

Gli elementi principali del nuovo programma LIFE (2021-2027) sono i seguenti.

Prosecuzione del sostegno alla transizione verso l'economia circolare e maggiore mitigazione dei cambiamenti climatici: sono previsti in particolare fondi per conseguire gli obiettivi strategici fondamentali in linea con la visione strategica a lungo termine dell'UE per un'economia prospera, moderna, competitiva e a impatto climatico zero entro il 2050. Gli interventi sosterranno la transizione completa a un'economia circolare, la preservazione e il miglioramento della qualità dell'aria e dell'acqua nell'UE, l'attuazione del quadro 2030 dell'UE per il clima e l'energia e l'assolvimento degli impegni assunti con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Maggiore accento sul sostegno alla transizione verso l'energia pulita: un nuovo sottoprogramma specifico stimolerà gli investimenti e sosterrà le attività finalizzate all'efficienza energetica e all'energia rinnovabile, in particolare nei settori e nelle regioni europee che sono in ritardo nella transizione verso l'energia pulita.

Maggiore accento sulla tutela della natura e della biodiversità: in un ambito tradizionale del programma LIFE, la nuova tipologia specifica dei "progetti strategici di tutela della natura" destinata a tutti gli Stati membri concorrerà a integrare gli obiettivi in materia di natura e biodiversità in altre politiche e programmi di finanziamento, quali l'agricoltura e lo sviluppo rurale, per migliorare la coerenza d'impostazione trasversalmente ai settori.

Semplicità e flessibilità finalizzate allo sviluppo e all'attuazione di soluzioni innovative per rispondere alle sfide ambientali e climatiche.

Prossime tappe

L'accordo provvisorio deve ora essere formalmente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Gli aspetti di bilancio e le disposizioni orizzontali correlate inerenti al futuro programma LIFE sono soggetti all'accordo generale sul prossimo bilancio a lungo termine dell'UE che la Commissione ha proposto nel maggio 2018.

Contesto

Avviato nel 1992, il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima è una delle punte di diamante dell'attività dell'UE di finanziamento a favore dell'ambiente e del clima. Ha finanziato oltre 4 600 progetti in tutta l'UE e nei paesi terzi, mobilitando quasi 10 miliardi di € ed elargendo oltre 4,3 miliardi di € per la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima. L'attuale programma LIFE, dotato di 3,4 miliardi di €, è iniziato nel 2014 e si concluderà nel 2020.

LIFE ha svolto un ruolo rilevante nell'attuazione di norme fondamentali dell'UE in materia ambientale, quali le direttive Habitat e Uccelli. La proposta di nuovo programma per il periodo 2021-2027 muove dall'esito della valutazione intermedia del programma attuale e da una valutazione d'impatto.

Per ulteriori informazioni

Scheda informativa e proposta legislativa

Per ulteriori informazioni sul programma LIFE

Per ulteriori informazioni sul bilancio dell'UE per il 2021-2027

IP/19/1434