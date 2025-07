Il Btc raggiunge un nuovo massimo, l'Eth salirà a 6.500 dollari, il reddito giornaliero di GoldenMining raggiunge i 6.700 dollari!

Il cloud mining entra nel mercato rialzista delle criptovalute, gli utenti di GoldenMining si organizzano in anticipo

Nel luglio 2025, il mercato delle criptovalute ha raggiunto un punto di svolta critico: il Bitcoin ha superato i 110.000 dollari, mentre l'indice del dollaro USA (DXY) ha toccato il minimo degli ultimi 21 anni. Il capitale globale sta accelerando il passaggio dalla valuta fiat alle criptovalute.

Allo stesso tempo, anche Ethereum (ETH) è visto come il prossimo focolaio dell'epidemia. James Harris, CEO di Tesseract, ha affermato che ETH dovrebbe salire a 6.500 dollari entro la fine dell'anno, con un aumento del 160%. Ha sottolineato che il continuo aumento del volume dei prestiti in ETH, il forte aumento dell'attività Layer2 e il forte afflusso di fondi ETF hanno reso Ethereum uno degli asset a grande capitalizzazione più affidabili al momento.

Nel contesto di questo ciclo super, la piattaforma di cloud mining GoldenMining sta diventando un canale chiave per gli investitori che desiderano partecipare a BTC ed ETH con una soglia bassa, grazie al suo layout globale e alla sua forza tecnica all'avanguardia.

Perché scegliere GoldenMining?

1. GoldenMining supporta il mining di più valute come BTC, ETH, LTC, BCH, ecc. e può cambiare automaticamente le valute di mining quando le transazioni XRP sono attive.

2. La piattaforma si collega alla blockchain XRP per ottenere una liquidazione giornaliera dei profitti ad alta velocità, riducendo significativamente le commissioni di rete.

3. Su GoldenMining, i fondi degli utenti sono conservati in modo sicuro in una banca di primo livello e tutte le informazioni personali degli utenti sono protette dalla crittografia SSL. La piattaforma fornisce un'assicurazione per ogni investimento, sottoscritta dalla compagnia assicurativa AIG.

4. Nessun costo aggiuntivo: prezzi trasparenti, nessuna commissione di servizio o di gestione nascosta.

Come guadagnare con un investimento su GoldenMining

1. Registra un account e ricevi immediatamente un bonus di 15 $, così potrai provare il mining e comprendere più rapidamente il modello di profitto

2. Inizia ad acquistare contratti, che sono la principale fonte di profitto. Acquistando contratti, potrai attivare la macchina mineraria nel cloud fino a quando non verrà generato il profitto

3. Periodo contrattuale flessibile, gli investitori possono scegliere contratti di 5 giorni, 12 giorni, 25 giorni o più in base alle proprie esigenze. Più lungo è il periodo, maggiore è il rendimento.

Per ulteriori contratti, visita il sito web: GoldenMining.com

Investors' popular contracts reference

contract days Investment Amount Contract Rewards Total income VOLCMINER D1 Lite 1 $15 $0.6 $15.6 Elphapex DG1+ 2 $100 $3 $106 Bitmain S23 Hyd 5 $650 $42.25 $692.25 AntminerL917GH 12 $1800 $287.28 $2087.28 L916GH 30 $4500 $1890 $6390 ElphaPex DG Hydro1 30 $7800 $3276 $11076

4. GoldenMining liquida i profitti ogni 24 ore. Non appena raggiungi i 100 $, puoi prelevare il profitto giornaliero oppure puoi effettuare investimenti con interessi composti per amplificare il profitto all'infinito.

5. Offre depositi e prelievi in diverse criptovalute: Dogecoin (DOGE), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), SOL, Ripple (XRP), Dollaro statunitense (USDC), Litecoin (LTC), USDT-TRC20, USDT-ERC20, in modo che gli investitori abbiano più opzioni e possano comprendere meglio le transazioni tra le varie valute.



Il grande ciclo del mondo delle criptovalute sta arrivando. Solo entrando nel mercato in anticipo potrete godere della ricchezza portata dal mondo delle criptovalute. GoldenMining è sempre all'avanguardia nel mondo delle criptovalute. Lo sviluppo del cloud mining renderà il mondo delle criptovalute ancora più entusiasmante. Un noto analista prevede che l'intero mercato del cloud mining raggiungerà i 16,999 miliardi di dollari USA nel 2025. Seguiamo GoldenMining per inseguire le risorse digitali Hongda portate dalle criptovalute.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web ufficiale ( www.Goldenmining.com )

Per collaborazioni commerciali, inviate un'e-mail all'indirizzo ufficiale: info@GoldenMining.com

















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.