Albenga: il candidato sindaco Riccardo Tomatis inaugura il point elettorale

È stato inaugurato il point elettorale del candidato sindaco Riccardo Tomatis in viale Martiri della Libertà di fronte all’Ester Siccardi.

“Un punto di incontro con i cittadini, per essere ancora più vicini a chiunque voglia condividere con noi idee e progetti per Albenga e per chi vuole conoscere da vicino il nostro programma e i nostri candidati” afferma Riccardo Tomatis dopo il taglio del nastro.

Un appuntamento al quale hanno partecipato molte persone, candidati e cittadini e nel quale si è respirato il clima e l’entusiasmo di chi ha tanta voglia di fare e continuare un progetto che ha ottenuto già molti risultati nei 5 anni appena trascorsi e nei quali l’attuale candidato ha ricoperto il ruolo di vicesindaco (LEGGI QUI).

Afferma il vicesindaco e candidato primo cittadino: "Non abbiamo bisogno di gente che viene da Genova o da altre città per fare campagna elettorale. Noi abbiamo bisogno di persone che si impegnano per Albenga come abbiamo sempre fatto noi e come vogliamo continuare a fare."

"Abbiamo ereditato una città che era in una situazione disastrosa: sporca, con i conti in rosso e con altre mille problematiche. Abbiamo lavorato molto e siamo riusciti a realizzare opere importanti. Ricordo gli interventi agli impianti sportivi, la depurazione e il polo scolastico solo per fare alcuni esempi. Molto altro vogliamo ancora fare e con l'aiuto di tutti riusciremo a farlo".

A chiudere l'intervento poi il sindaco uscente Giorgio Cangiano che, sebbene non si ricandiderà come primo cittadino farà parte della squadra di Tomatis. Afferma Cangiano:" Sono contento di essere qui oggi e vorrei ribadire tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora. A chi dice che stiamo operando solo adesso vorrei ricordare che Albenga aveva una situazione economica e finanziaria molto difficile. Avremmo voluto avere la possibilità di investire da subito, ma non eravamo nelle condizioni. Oggi, invece, lasciamo all'amministrazione che verrà e che mi auguro possa essere quella di Tomatis una città migliore e la possibilità di utilizzare subito 700 mila euro. Non è poco".

Conclude il sindaco: "Sono contento di vedere oggi tanti cittadini di Albenga cosa che non ho visto ieri da Calleri che, se togliamo quelli di Loano, assessori e consiglieri regionali, onorevoli vari, non c'era poi molta gente. Certo dalla loro parte hanno la forza del simbolo di partito, ma se verrà Salvini vorrei dirgli che fino ad oggi neppure una espulsione è stata fatta ad Albenga e che non sono arrivati i potenziamenti delle forze dell'ordine che sarebbero necessari. Noi, invece, abbiamo sempre lavorato per il bene della nostra Città e così continueremo a fare".