Manovra azzardata, auto travolge un uomo in moto e si dà alla fuga: caccia al pirata della strada tra Vado e Bergeggi

A raccontare l'accaduto è stata una conoscente del centauro, Enza, attraverso il suo profilo Facebook spiegando come l'uomo coinvolto nel sinistro, Enrico, stesse viaggiando verso ponente quando un'Audi A1 di colore scuro, pare guidata da una donna, cercando di entrare nella rotatoria probabilmente per parcheggiare avrebbe compiuto una manovra imprudente per rimediare a un'altra altrettanto inconsueta urtando la moto che si è impennata sbalzando contro il muro il centauro.

L'auto si sarebbe quindi allontanata senza prestare soccorso alla vittima, coi presenti che non sono riusciti a recuperare il numero di targa. Fortunatamente con Enrico si trovavano alcuni amici che l'hanno soccorso, tranquillizzato e quindi hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto si sono recati i militi della Croce Bianca spotornese e gli agenti della polizia.

"Enrico è ferito, dovrà subire degli interventi, non potrà lavorare per un po' di tempo, la moto è danneggiata ma fortunatamente lui è vivo e tutto sommato sta bene. Però chi lo ha investito tutto questo non lo sa, non si è preoccupato ed è scappato - denuncia sul noto social network Enza - Vi prego di aiutarmi a trovare questa persona che non può restare e non deve restare impunita".