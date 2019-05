Elezioni Varazze, Elsa Roncallo sul Lungomare Europa e sulle frazioni: "Mare e monti sono la nostra ricchezza"

Il Lungomare Europa e la mancanza/degrado delle spiagge libere a Varazze. Questi i temi sul quale si è concentrata Elsa Roncallo, candidata sindaco nella Lista Varazze che sfiderà il prossimo 26 maggio Enrico Caprioglio di Patto per Varazze, Alessandro Bozzano di Essere Varazze e Massimo Lanfranco del Movimento 5 Stelle.

"La spiaggia libera in prossimità della Villa Araba era un gioiello ambientale e dal punto di vista della riqualificazione, con il tempo ha subito impoverimenti significativi. Le transenne presenti proteggono una sorta di lavoro di discarica che viene effettuato da tempo su questa spiaggia che non è più libera in realtà da poter usare, è comune ad altri punti di questa via che continua ad essere frequentata ma non è stata strutturata come pensavamo con la pista ciclabile, con una presenza più qualificata e resta un ibrido. Il fondo che un tempo era curato con questa graniglia che si sposava dal punto di vista del colore con l'ambiente è diventato molto deteriorata e i sottoservizi alla lasciata una sorta di ferita all'interno dello spazio. Non ci sono progetti per il futuro, non abbiamo sentito parlare di una manutenzione ordinaria, ma che pure dovrebbe richiedere la possibilità di avere finanziamenti in quanto si tratta di difesa del litorale. Pensiamo inoltre che un aumento delle spiagge libere sia necessario".

Elsa Roncallo si è concentrata anche sulle frazioni e sul futuro dell'outdoor nell'entroterra: "Varazze ha l'alter ego anche della parte montana. E' presente il Geo park del Beigua che ha tutta una serie di attrattive, finchè non si fa un discorso di attenzione ai presidi, cioè che i cittadini che vi abitino abbiano anche possibilità di lavoro e quindi venga potenziata la filiere delle piccole imprese che operano sui prodotti tipici e che quindi possano ottenere i finanziamenti. I problemi che vengono creati da eventuali frane vengono segnalati quando la frana è avvenuta perchè mancano i presidi e il fatto di non frequentarli impoverendo rende il territorio sempre meno accessibile e quindi sarà letteralmente abbandonato. Puntiamo a una sorta di consulenza ai giovani perchè possano aprire attività nella zone delle nostre frazioni, molti appassionati ce lo stanno chiedendo oltre a riattivare percorsi finanziari che la Regione ha frenato. Mare e monte sono la nostra ricchezza".