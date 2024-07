Liste d'attesa, nel 2023 prese in carico dall'Asl2 circa 32mila richieste di prestazioni

La gestione delle liste d'attesa per visite ed esami è una delle criticità della sanità. Le prescrizioni del medico di medicina generale che non sempre riescono ad essere soddisfatte nei tempi previsti.

Negli anni scorsi l'Azienda sanitaria locale ha creato una Struttura dedicata alla gestione e al monitoraggio delle liste di attesa dell’azienda e delle attività svolte dai centri privati accreditati che erogano prestazioni di tipo ambulatoriale in regime di convenzione. La struttura, ha anche il compito di valutare le opportunità per l'attivazione eventuali prestazioni aggiuntive con progetti dedicati, finalizzati al contenimento dei tempi di attesa per alcune prestazioni.

"Anche durante l’anno 2023 - spiega l'Asl2 - si sono registrate criticità considerato che la domanda superava la capacità produttiva degli erogatori. Al fine di superare tale difficoltà, sono state intraprese azioni finalizzate all’incremento dell’offerta e percorsi di presa in carico per garantire la prenotazione anche nel caso in cui l’offerta sia satura, cioè tutti gli appuntamenti utili per la classe di priorità prescritta siano già prenotati".

Per quanto riguarda l’incremento dell’offerta l'Asl ha proceduto all'apertura di apertura nuove agende, sia in attività istituzionale, sia mediante il ricorso a prestazioni aggiuntive; attivazione procedure per la pubblicazione di ore Sumai di specialistica ambulatoriale, nelle aree maggiormente critiche per i tempi di attesa; attivazione convenzioni con centri privati accreditati. In caso di difficoltà di prenotazione sono stati attivati 3 percorsi; due per le prestazioni prescritte in priorità B e D ed uno per gli esami necessari per i follow up oncologici e malattie croniche che devono essere prenotati in tempo utile per la visita.

Se la ricetta è stata prescritta con la priorità “B” (10 giorni) lo sportello fa una fotocopia della richiesta e la trasmette alla Gestione lista di attesa per la prenotazione attraverso contatto diretto con le strutture che erogano la prestazione. Se la richiesta è prescritta con priorità “D” (30 giorni per visite e 60 per esami strumentali) lo sportello informa il cittadino che è necessario contattare il numero verde aziendale 800183422 che la prende in carico e la prenota attraverso contatto diretto con le strutture che erogano la pre stazione.

Per percorso dedicato ai follow-up se gli sportelli Asl non riescono a prenotare gli esami in tempo utile per la visita di controllo, trasmettono le ricette alla Gestione lista di attesa.

Nel corso dell’anno 2023, per ciascuno di questi tre percorsi, sono state prese in carico e gestite rispettivamente: per il percorso priorità "B" 13.199 richieste di prestazioni, per il percorso priorità "D" 10.986 richieste di prestazioni e per il percorso follow up 6.784 richieste di prestazioni. Per la gestione dell’attività svolta dai centri convenzionati sono state verificate circa 30.300 ricette e circa 124mila prestazioni.