“100% Pietra" sostiene il candidato sindaco Luigi De Vincenzi

"Ci siamo! Ultimi giorni di campagna elettorale! Sono molti anni che per passione politica ma soprattutto per amore della mia città partecipo alle campagne elettorali del Comune dove risiedo. Questa volta a differenza delle altre non partecipo da candidato ma da sostenitore ed è proprio per questo motivo che sono ancora più appassionato perché libero dal risultato mio elettorale sono in grado di lavorare per altri candidati con impegno e determinazione" commenta Daniele Massimo Pedemonte, Presidente di “100% Pietra".

"Domenica 26 maggio 2019 quindi i Pietresi con il proprio voto sceglieranno il sindaco che guiderà Pietra ligure nei prossimi 5 Anni. Personalmente non ho dubbi come tantissimi Pietresi voterò Luigi De Vincenzi perché è stato un ottimo Sindaco dal 2004 al 2014, perché ha saputo rilanciare la Nostra Città con capacità concretezza e competenza".

"Il suo ritorno è necessario perché al di là dei proclami di fine legislatura negli ultimi 5 anni nessuno è stato in grado di imprimere una direzione sicura di marcia alle politiche di sviluppo, a risolvere i problemi ed è per questo che il suo ritorno è indispensabile per raddrizzare la rotta e in mare serve prima di tutto un buon capitano per tenere la rotta giusta".

"Con queste premesse - conclude - '100 % Pietra' si gioca tutto a sostegno del candidato Sindaco Luigi De Vincenzi e del candidato al Consiglio comunale Matteo Canciani nella lista 'Pietra Sempre'".