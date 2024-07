Bormida, inaugurato il nuovo pulmino a disposizione della comunità (FOTO)

Nel weekend appena trascorso, il comune di Bormida ha festeggiato l'inaugurazione di un nuovo pulmino che arricchirà i servizi offerti alla comunità. L'evento, che ha visto la partecipazione entusiasta dei cittadini, rappresenta un significativo passo avanti per le Terre Alte.

"Si tratta di un tassello molto importante per la nostra comunità", commenta il sindaco Galliano. "Oltre al servizio scuolabus, questo nuovo veicolo sarà impiegato per una varietà di servizi cruciali per il paese di Bormida, le associazioni locali e tutti i cittadini che ne avranno bisogno".

Il nuovo pulmino, dotato di rampe di salita per facilitare l'accesso anche ai disabili, è un'ulteriore dimostrazione dell'impegno dell'amministrazione comunale verso l'inclusività e l'attenzione alle esigenze di tutti i residenti.

"Un altro gioiello si aggiunge al patrimonio della nostra comunità", conclude Galliano con orgoglio.