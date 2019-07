Rossella Bussetti, insieme al suo staff tecnico ha realizzato “EGMS”, un software in grado di gestire tutto quello che serve per un evento

Desideri una piattaforma che sia in grado di gestire i tuoi eventi e che contenga anche tutte le informazioni di cui hanno bisogno i tuoi ospiti? Per la buona riuscita di un evento è importante formare e coinvolgere emotivamente coloro che hanno un ruolo attivo nella gestione, fornendo loro

dettagli del programma e materiali dell'evento, profili dei relatori, informazioni sugli sponsor e molto altro ancora. Se non hai mai preso in considerazione l'acquisto di un software gestionale per eventi, perché temi che possa complicare la vita dei tuoi collaboratori con complicati passaggi informatici, sappi che esiste “EGMS”, una piattaforma che potrebbe invece semplificare enormemente il loro lavoro.

“EGMS” è un software ideato da un team di professionisti guidati da Rossella Bussetti, figura di spicco nel mondo dell’organizzazione di grandi eventi a livello nazionale ed internazionale. Si tratta di un'unica piattaforma, studiata per soddisfare ogni aspetto dell'organizzazione di un evento. L'applicativo è in grado di semplificare e integrare i processi organizzativi attraverso un sistema di tipo web-based, con applicazioni multi-utente e multi-posizione, concepito appositamente per utenti digiuni di programmazione informatica.

“Questo software – ha spiegato Rossella Bussetti – consente la condivisione in tempo reale di tutti i dati, sfruttando in tempo reale la connessione ad internet e rendendo molto più efficiente la gestione del lavoro. Il sistema oltre ad essere facile da utilizzare è flessibile, personalizzabile, minimizza l’errore umano e taglia i costi fino al 40%”.