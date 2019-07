Finale Ligure, giovedì 18 luglio "Note per la vita" animerà piazza Vittorio Emanuele II

Svelato un nuovo graditissimo ospite di “Note per la vita”, la manifestazione di musica e danza che il 18 luglio animerà piazza Vittorio Emanuele II a Finalmarina.

Stiamo parlando del Maestro Riccardo Pampararo, virtuoso della chitarra classica, che con le sue magiche note sa creare sempre atmosfere uniche e indimenticabili.

Il tutto, lo ricordiamo una volta di più, con un nobile scopo: donare un’incubatrice al reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Per chi non potrà assistere alla serata, ma vuole lo stesso contribuire a raggiungere questo traguardo così importante per tutta la sanità del comprensorio, si può effettuare un versamento intestato ad I Feel Good Finale al seguente IBAN: IT65L0875349410000140140694.

A questo evento hanno aderito nomi di rilievo come il re del motocross acrobatico Vanni Oddera, che spesso ha fatto rombare la sua moto persino dentro le corsie degli ospedali per regalare attimi di gioia a bambini ricoverati; Vittorio Brumotti che, in sella alla sua bici, non solo a Striscia la Notizia ha svelato spesso gravi casi di malaffare in tutta l’Italia ma quest’estate, come conduttore di Paperissima Sprint, ha conquistato il titolo di show più visto della tv italiana negli ultimi 5 anni.

E Massimo Morini, tastierista, cantante, leader dei Buio Pesto e direttore d’orchestra del Festival di Sanremo, che sarà presidente di giuria.

Ecco gli altri giurati della serata, recentemente svelati:

Paola Arras pianista, Docente di pianoforte dell Associazione Musicale Scuola Pianistica Ateneum ed ex ballerina di danza classica-moderna. Anna Rosa Fenoglio, coreografa e insegnante di danza classico-moderna. Maurizio Fiaschi, compositore e direttore d’orchestra. Professor Alberto Gaiero, Primario di pediatria dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Gianni Gottardi, ballerino di danza latino-americano. Alberto Sgarlato, giornalista di Savonanews, quotidiano on line della provincia di Savona.