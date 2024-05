Andora in festa per il Giro d'Italia, Rossi: "Giornata memorabile, entriamo nella storia del ciclismo" (VIDEO)

"Un giorno memorabile per Andora, che entra nella storia del ciclismo". Il vicesindaco uscente Paolo Rossi si gode l'imminente arrivo del Giro d'Italia nella località del ponente savonese e lo fa, oltre che con particolare soddisfazione, anche ringraziando tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione della giornata odierna.

L'intera città è in festa per l'evento, che ha richiesto uno sforzo organizzativo non comune: "Il lavoro è stato veramente enorme per portare questa manifestazione di così alto livello - ha spiegato il vicesindaco andorese - voglio ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questo bellissimo risultato".