Devi traslocare ad un piano alto? Sanremo Autotrasporti ha la soluzione per te!

Si sa che a volte traslocare può trasformarsi in un'impresa da incubo, soprattutto se l'appartamento è ad un piano alto e magari non c’è l’ascensore o i corridoi sono particolarmente stretti e i mobili molto ingombranti. Allora cosa fare? L'autoscala per traslochi è l'unica soluzione! Se sei in procinto di traslocare da o verso un piano alto, nessun problema, ci pensa Sanremo Autotrasporti.

L'azienda è dotata di una nuova scala per traslochi che consente di avvicinarsi in sicurezza ed in modo semplice a terrazzi e finestre fino a 51 metri (16° piano) e di caricare qualsiasi tipo di mobile o scatolone. Con l'ausilio di questa scala è possibile accedere anche in vie strette e nei centri storici, raggiungendo con facilità i piani più alti, dimezzando la durata del trasloco e senza correre il rischio di causare danni ai tuoi mobili e oggetti d'arredo. Se desideri richiedere un sopralluogo in modo da verificare se sia necessaria l'autoscala chiama al 0184 688281 oppure visita il sito.

Sanremo Autotrasporti Sas è in Strada Vallegrande, 48 a Ospedaletti.