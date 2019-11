Allagamenti di via Guidobono e via Busserio, le precisazioni di Santi: "I tombini erano stati puliti, il livello alto del Letimbro impedisce il deflusso delle acque"

"I tombini di quella zona bassa sono stati attentamente puliti a ottobre e sono perfettamente funzionanti. Ho chiesto di far pulire i tombini di via Montenotte e via Guidobono cercando di fare in modo che non avvengano particolari allagamenti".

L'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi ha voluto specificare alcuni aspetti e le motivazioni legate all'allagamenti di questa mattina in via Guidobono, via Grassi, via Belloro e via Busserio

"Questa parte bassa della città (via XX Settembre, via Guidobono, via Orazio Grassi, via Belloro) confluisce in un condotto fognario di acque bianche che sfociano nel torrente Letimbro adiacente alla piscina Zanelli, finché il livello è basso i tombini assorbono regolarmente e sfociano in quel tratto, quando il livello sale impedisce il regolare deflusso delle acque fognarie e per il principio dei vasi comunicanti l’acqua del torrente entra nel condotto e fuori esce nei tombini della zona" specifica tecnicamente Santi.

"Subito è intervenuto l’autospurgo del depuratore che ha assorbito l’acqua e sono stati limitati i danni. Ringrazio l’ufficio tecnico del comune che in questi mesi ha seguito con molta attenzione la pulizia dei tombini, il torrente Letimbro e i rii minori" conclude l'assessore.

Per alcune ore questa mattina via Guidobono è stata chiusa al traffico e le arterie limitrofe si erano completamente allagate.