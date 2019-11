Piccoli episodi franosi e smottamenti in tutta la provincia

Smottamenti e strade chiuse (in alcuni casi anche soltanto in via precauzionale) in tutta la provincia.

A Vendone sulla provinciale 35 tra Località Torre e zona confine con Arnasco, una piccola frana ha ostruito un tombino e una cunetta, la viabilità per ora è garantita.

Nel finalese la strada provinciale SP8 per Vezzi Portio è stata chiusa al transito, al momento soltanto per accertamenti sulle condizioni di sicurezza.

A Quiliano allagamenti sparsi sul territorio cittadino.

Ad Albisola Superiore un piccolo episodio franoso a Ellera, i Vigili del fuoco sono rientrati attorno alle 10.30 dopo avere disostruito la strada.

A Borghetto Santo Spirito una frana alla scogliera alla foce del torrente Varatella ha portato il sindaco ad emettere ordinanza di chiusura per il molo Marinai d'Italia.

Un piccolo smottamento sulla provinciale nei pressi di Bormida ha portato sulla sede stradale alcuni alberi, causando alcuni momentanei disagi alla circolazione.

Superlavoro a ritmi incessanti per i Vigili del fuoco, impegnati con cantine e garage allagati un po’ in tutta la provincia.