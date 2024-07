Finale, l'Amministrazione Berlangieri pronta a rivedere il progetto di via Dante nei nuovi lotti

Una variante al secondo lotto con alcune misure innanzitutto per proteggere e portare ombra e ristoro alle persone sul marciapiede prevedendo alberature non più lato fiume ma lato case, con parcheggi fruibili in sicurezza cercando di non perderne o di interferire con le strade di accesso e, infine, con una carreggiata ampia a sufficienza per consentirne la percorrenza contemporanea di auto e biciclette.

Questa la summa della serata d'incontro di ieri (9 luglio, ndr) all'Auditorium "don Franco Destefanis" nel complesso di Santa Caterina tra l'Amministrazione Berlangieri e i residenti in via Dante per parlare dell'opera di restyling dell'arteria che a Finale collega, percorribile solo in direzione mare, i due rioni di Borgo e Marina e di una sua futura revisione. Oltre a quanto già avviato.

Il concetto di base, ribadito dagli esponenti della Giunta, è infatti quello di terminare quanto appaltato e studiare, dove possibile, eventuali varianti o cambiamenti ai lotti successivi. In questo caso, ad esempio, i lavori erano previsti a lotti "verticali" dall'inizio lato Borgo della via fino al Palazzo Badano, col primo già in lavorazione che ha visto, per ora, il rifacimento di buona parte del marciapiede e la predisposizione dei nuovi lampioni.

Dopo l'esposizione del progetto da parte del sindaco e dell'assessore Folco diverse sono state le perplessità sollevate dalla platea. Come, per esempio, la possibilità di transito senza difficoltà per i mezzi di soccorso come ambulanze, vigli del fuoco e pullman, per il quale sarebbero perse diverse fermate.