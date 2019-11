Non solo via Guidobono e le vie limitrofe Busserio, Belloro e Grassi ora anche la centrale Corso Mazzini a Savona si è allagata.

La principale via savonese è sotto l'acqua in questo momento così come via Montenotte, via XX Settembre e corso Tardy e Benech.

Alcune abitazioni sono da qualche ora senza luce.

Chiusi tutti i ponti che sovrastano il Letimbro.