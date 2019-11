Toti: "Il grazie più grande va alla nostra terra, la Liguria, che ci vuole bene e ha sopportato tutto questo"

"Ringraziamo la Liguria che ha dimostrato ancora una volta di volerci bene, sopportando delle condizioni meteorologiche che avrebbero potuto avere conseguenze ben peggiori". Con queste parole, in diretta dalla sede della Protezione Civile in Regione Liguria, il presidente Giovanni Toti esprime gratitudine alla nostra terra, uscita ferita ma miracolosamente viva da una allerta meteo che fa ancora preoccupare, nonostante il tempo sia passato.

Dopo questo messaggio di carattere ambientale, un ringraziamento e una "frecciata". Il ringraziamento espresso dal presidente è a tutte quelle persone che, ad ogni livello, si sono adoperate per tutelare il territorio. "Abbiamo visto grande professionalità e tutti si sono adoperati per oltre 36 ore consecutive di allerta. Sarebbe giusto che ciò fosse loro riconosciuto".

La frecciata, invece, ai gruppi di opposizione. Toti: "In momenti come questo bisognerebbe fare squadra e non polemiche".

L'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone spende parole in particolare per il Comune di Stella, forse quello più danneggiato in tutta la Liguria in termini di isolamento viario.