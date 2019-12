Tpl Linea "in house", pratiche quasi ultimate. La Cgil: "Un importante obiettivo quasi raggiunto"

"Grazie alle lotte che i lavoratori hanno messo in campo negli ultimi anni, l’obiettivo è quasi raggiunto". Commenta con soddisfazione la sezione trasporti della Cgil il percorso dell'azienda di trasporto savonese che ha evitato il passaggio alla gestione privata: "Entro il 31 dicembre dovranno essere espletate le ultime procedure previste dalla Provincia, per portare a termine in modo definitivo l’assegnazione in house del TPL".

Prosegue la nota della mattinata: "Abbiamo appena scritto alla stessa Provincia di terminare le stesse al più presto, lasciando un attimo da parte le polemiche politiche di questi giorni apparse sulla stampa che non interessano assolutamente ai lavoratori, e chiudere in maniera definitiva gli adempimenti. Se tutto ciò non dovesse succedere, sarebbe un fatto gravissimo e la provincia si addosserà tutte le conseguenze del caso".

Intanto i primi passi si sono già compiuti: "È stato presentato il piano industriale che dovrebbe diventare ufficiale il giorno 19 dopo l’assemblea dei soci e come FILT abbiamo già comunicato che dovrà aprirsi immediatamente un confronto con l’azienda sullo stesso".

"Sul merito comunque vorremmo intanto invitare gli enti proprietari e Regione a mantenere l’impegno di spesa. Non sono poi veritiere le notizie di stampa che affermano che l’aumento del biglietto è propedeutico a non tagliare il personale. Riteniamo il blocco del turn over non percorribile anche perché già oggi l’organico è molto al di sotto di quel 10% che l’affidamento in house prevede di assegnare a gara. Infine, siamo assolutamente contrari ad eventuali esternalizzazioni (officina, pulizia, biglietteria). Visto che in questa prima fase il piano vuole essere conservativo, riteniamo inopportuna l’assunzione di due manager. Le nuove figure apicali istituite possono rispondere a quelle esigenze".

Conclude poi il sindacato, annunciando le prossime iniziative sull'argomento: "La FILT, nello spirito che l'ha sempre contraddistinta, inizierà anche un confronto con i lavoratori per discutere sul piano d'impresa, organizzando al più presto delle assemblee con date che verranno a breve comunicate".