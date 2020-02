Trasporto sanitario, Ardenti (Lega): "Più risorse per le pubbliche assistenze fuori dal territorio metropolitano di Genova"

“Più risorse per le pubbliche assistenze, non appartenenti al territorio metropolitano di Genova, che con i loro mezzi e personale svolgono un servizio di emergenza e urgenza percorrendo molti chilometri in più rispetto ai colleghi genovesi”.

Lo ha dichiarato oggi il vice capogruppo regionale Paolo Ardenti (Lega), spiegando: “L’Assemblea legislativa della Liguria ha appena approvato all’unanimità la nuova legge di riordino del servizio sanitario regionale relativamente alla disciplina delle autorizzazioni sull’esercizio del trasporto sanitario di infermi e infortunati".

"Tuttavia, c’è una grande disparità tra il numero di trasporti in emergenza-urgenza svolti nell’area metropolitana genovese e le altre zone, soprattutto periferiche, della Liguria - aggiunge poi Ardenti - e quindi, per tale servizio, c’è una grande disparità di distanze compiute dai mezzi e dal personale delle pubbliche assistenze sul territorio rispetto a quelle coperte nella città capoluogo di regione.

"Pertanto, attraverso un ordine del giorno, ho chiesto che in sede di rinnovo di convenzione sia previsto un maggiore sostegno per le pubbliche assistenze e, a causa delle disparità di percorrenze e del numero di servizi svolti, in particolare per le associazioni non appartenenti all’area metropolitana genovese” ha infine concluso il consigliere leghista.