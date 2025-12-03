Savona, schianto frontale in via Bonini: due mezzi coinvolti, due persone ferite in codice giallo (FOTO)

Momenti di apprensione intorno alle 12:30 a Savona, nella zona di Legino, dove due mezzi si sono scontrati frontalmente mentre percorrevano via Bonini, all'incirca all'altezza dell'intersezione con via Bresciana.

Ancora da chiarire la dinamica e le cause per le quali un'auto e un furgonato sono entrati in collisione. Sul posto, per i necessari rilevamenti e per regolare il traffico che è stato chiuso, è giunta la polizia locale, mentre i sanitari si sono occupati dei feriti.

Sarebbero due le persone che hanno necessitato delle cure delle due ambulanze della Croce Oro Mare della sezione savonese giunte sul luogo dell'incidente insieme all'automedica Sierra1 del 118. Entrambe sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo.

Per permettere i soccorsi, la bonifica dell'asfalto (già peraltro scivoloso a causa della pioggia) e la rimozione dei mezzi, alla quale hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco, gli agenti del Comando di Polizia locale hanno disposto la chiusura del traffico: i mezzi diretti dalla zona Campus verso zona 167-autostrada sono state deviate in via Pietragrossa; nel senso opposto, invece, i veicoli vengono deviati su via Bresciana.