Savona, passaggio di consegne tra Omnia Medica e Bianalisi: inaugurata la nuova risonanza magnetica

Con l'inaugurazione di quest'oggi Bianalisi subentra a tutti gli effetti, dopo l'accordo siglato a dicembre 2019, a Omnia Medica che per 15 anni ha gestito il centro di Savona in via Pirandello 1.

Con il taglio del nastro della nuova risonanza magnetica, Bianalisi, che gestisce numerosi punti prelievo e laboratori d'analisi in diverse regione d'Italia oltre naturalmente alla Liguria e alla provincia di Savona, è stato dato il via alla presentazione ufficiale.

All'inaugurazione erano presenti Giuliano Casalini, amministratore unico del gruppo Omnia e amministratore delegato Bianalisi, l'ex proprietario di Omnia Medica Alessio Albani, il dottor Michele Oliveri, il consigliere regionale Paolo Ardenti e il presidente del consiglio comunale Renato Giusto.

"Siamo una realtà esclusivamente italiana, già presente sul territorio ligure da qualche anno. Con questa inaugurazione ci radichiamo ancora di più sul territorio di ponente. Vogliamo anche in Liguria strutturare quelle caratteristiche di diagnostica che stiamo attuando in altre Regioni - commenta Giuliano Casalini, amministratore unico Bianalisi - Abbiamo un percorso sanitario di alcune decine di anni e gestiamo circa 10 mila persone per le nostre attività di laboratorio e ambulatoriali".

Nella giornata odierna, è stata inaugurata anche la nuova apparecchiatura di Risonanza Magnetica. "Si tratta di un'apparecchiatura fondamentale - prosegue - in particolare in un territorio comune quello savonese. Un'esigenza e una carenza che abbiamo subito condiviso e implementato per rispondere assieme al servizio pubblico al bisogno che arriva dal territorio. Siamo una realtà privata, flessibile, duttile e rapida ad intercettare questo tipo di richiesta".

"Nell'ottica di un attento, continuo adeguamento e miglioramento dei nostri servizi, l'apparecchiatura diagnostica installata (RM) di ultimissima generazione, garantisce immagini più precise e dettagliate grazie alla tecnologia interamente digitale oltre a ridurre i problemi legati alla claustrofobia" spiegano dall'azienda Bianalisi.

"La nuova macchina di Risonanza Magnetica offre esami in tempi rapidi e la massima affidabilità diagnostica unitamente all'importante comfort durante l'esecuzione dello stesso. L'unità di RM, dal design aperto, con un accesso facile e diretto del paziente, tavolo paziente ampio e confortevole. rotante e asimmetrico, non solo facilita il posizionamento del paziente ma offre anche massima stabilità, riducendo notevolmente gli artefatti da movimento, elemento fondamentale per garantire un'ottima qualità d'immagine" continuano dall'azienda.

"Rispetto alla Risonanza Magnetica chiusa, molto più diffusa, questa apparecchiatura consente di superare tutti i disagi connessi alla impossibilità di sostare in uno spazio chiuso ed angusto garantendo l'esecuzione dell'esame a tutti i pazienti ed in particolare a quelli che soffrono di claustrofobia e sovrappeso: l'ampio spazio disponibile consente inoltre alla persona di assumere posizioni e posture più confortevoli assolutamente improponibili nelle apparecchiature chiuse".

"Personale tecnico e medico altamente qualificato, ampie fasce orarie (tutti i giorni compreso il sabato), assenza di liste d'attesa e refertazione quasi immediata, costi contenuti, rappresentano valori aggiunti che consentono a Omnia Medica di essere un vero punto di riferimento per coloro che necessitano di eseguire un esame di Risonanza Magnetica" conclude Bianalisi.