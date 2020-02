Realizzazione siti web, tutti i punti fondamentali

Chi si occupi della realizzazione siti web oggi dovrebbe cercare di costituire un rapporto di scambio e di fiducia con il cliente.

Esistono dei punti fermi sui quali non bisognerebbe sorvolare, e dovresti conoscerli, sia nel caso in cui tu sia interessato alla creazione siti Verona , sia nel caso in cui dovessi trovarti in altre aree del nostro Paese. In questo modo potrai riconoscere un’agenzia web seria.

Realizzazione siti web, come si svolge la consulenza

Una consulenza ben fatta per la realizzazione di siti web dovrebbe svolgersi seguendo alcuni punti fondamentali. Il primo è costituito sicuramente dal colloquio iniziale. Durante questo primo incontro, i responsabili della web agency potranno ascoltare le tue richieste, cercare di comprendere che cosa ti serva, e anche individuare le soluzioni migliori per la tua situazione.

Questo perché non tutti i clienti sono uguali, e anche in situazioni molto simili le soluzioni proposte concretamente possono essere diverse. Successivamente, i responsabili dell’agenzia web si occuperanno di creare quella che sarà l’anteprima del tuo sito.

In questo modo potranno già mostrarti come il sito apparirà alla fine, e potranno farti vedere come si svilupperà il loro lavoro. Si svolgerà, così, un incontro successivo durante il quale ti verrà mostrata l’anteprima del sito internet. In questa occasione potrai indicare le tue impressioni in merito, potrai fare delle domande e anche richiedere delle modifiche rispetto a quanto sarà stato realizzato.

Nel momento in cui il sito sarà stato approvato anche da te, il lavoro continuerà a svilupparsi, e i responsabili dell’agenzia si occuperanno della vera e propria fase di programmazione e di costruzione del sito stesso. Dopo quella che è la fase di programmazione, l’agenzia web si occuperà di fissare con te un altro incontro. In questo momento, non solo ti verrà mostrato il nuovo sito internet, ma sarai istruito anche in merito al suo funzionamento.

Infatti, un’agenzia seria non cercherà di mantenere la tua posizione come subordinata all’infinito, ma ti darà gli strumenti che ti potranno servire per essere autonomo. Ad esempio, potrai imparare come fare piccole modifiche al sito, come inserire foto e contenuti, e così via.

Infine, dopo l’ultimo incontro il tuo sito verrà installato e potrà debuttare effettivamente online. Ma l’attività di un’agenzia web seria non si fermerà qui. Infatti, si potranno comunque presentare problemi nel momento in cui il sito sarà stato lanciato online, o comunque tu potresti avere dubbi e domande.

Quindi, l’agenzia che avrai scelto dovrà anche offrirti assistenza, via telefono e web, per il periodo successivo alla creazione del tuo sito. Il contatto dovrà essere reso semplice ed immediato, e non dovrai attendere giorni, o addirittura settimane, per una risposta. Solo se la tua agenzia seguirà questo modo di operare potrà considerarsi davvero affidabile.