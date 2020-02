Coronavirus in Liguria: 139 persone in sorveglianza attiva, ma nessun caso conclamato (VIDEO)

139 soggetti in sorveglianza attiva, ma nessun caso di Coronavirus conclamato. È questa l'attuale situazione in Liguria per quanto riguarda l'emergenza Covid-19 nella nostra regione.

Per quanto riguarda la divisione dei casi nelle varie Asl liguri, 6 sono le persone in sorveglianza attiva nel bacino dell'Asl 1, 32 per Asl 2, 15 per Asl 3, 25 per Asl 4 e 61 per Asl 5.

Alle ore 19.20, orario della conferenza stampa in Regione, il presidente Toti ha sottolineato che non ci sono casi conclamati di Coronavirus in Liguria. Sono in corso due tamponi, qualora dovessero risultare positivi verranno comunicati. Il caso del 18enne di Savona trasportato al San Martino di Genova (leggi QUI) è risolto con tampone negativo, il giovane verrà quindi dimesso dal nosocomio genovese.

Oltre 4mila telefonate in giornata al numero di pronto soccorso, previsto rafforzamento del 118. Sono attivi gli screening tenda all'esterno dei due principali ospedali di Genova.

Relativamente all'interpretazione dell'ordinanza emessa ieri dalla Regione, il presidente Toti ha dichiarato che si lavora con Anci ad una interpretazione comune, il più possibile uniforme. L'idea di base è evitare manifestazioni con grandi assemblamenti di persone.

"La giornata è trascorsa con la conferma che il nostro sistema di emergenza sta funzionando" ha commentato il governatore ligure.