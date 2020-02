Savona e il Coronavirus, la Libera Repubblica delle Fornaci crea la propria ordinanza tutta in savonese

Un'ordinanza completamente in savonese realizzata dal Ministero della Salute della Libera Repubblica delle Fornaci a Savona.

Dall'ordinanza del Presidente Toti e dei Sindaci, all'igiene personale, passando per gli alimenti da mangiare e bere e i comportamenti da tenere dei bambini e degli anziani. Con un imperativo: statevene a casa vostra. Tutto rigorosamente in dialetto e circoscritto alle Fornaci.

Siccumme ogni abbelinou de Presidente de Regiun ù la decisu de fose e sò regule pè ù curruna virus e quindi ogni Presidente de Pruvincia e poi Scindicu, finna au cantunè du Communne che sun andeti a provo e tutti se fan e regole e ù nù se capisce ciù in belin, allua anche niotri da Libbera Repubblica du Fornacistan se femmu e nostre e vorremmu proppio vedde chi u se incalla a dine che nu porremmu;

(Siccome ogni sc..o di Presidente della Regione ha deciso di farsi le sue regole per il Coronavirus e quindi ogni Presidente della Provincia e poi Sindaco, fino all'operaio del comune gli sono andati dietro e tutti fanno delle regole e non si capisce più nulla, allora anche noi della Repubblica delle Fornaci ci facciamo la nostra e vogliamo proprio vedere chi ci dice che non possiamo)