Savona: da sabato 13 luglio torna lo "Scaletto senza scalini", la spiaggia dedicata alle persone con disabilità

Dopo un iter complicato e con qualche intoppo, partirà finalmente il servizio dello "Scaletto senza scalini" la spiaggia attrezzata per persone con disabilità alle Fornaci. Il Comune ha affidato il servizio alla Cooperativa Laltromare che si occuperà dell'assistenza ai bagnanti con disabilità. Il servizio doveva partire il 1° luglio ma, per questioni burocratiche, è stato posticipato al 13 luglio.

Lo "Scaletto senza scalini" è un servizio che viene fornito dal 2010 è il fiore all'occhiello della città per la lotta all'abbattimento delle barriere architettoniche e garantisce l'accesso alla spiaggia libera delle Fornaci e la balneazione di persone disabili provenienti anche da altre regioni d'Italia e e dall'estero e e il servizio di accompagnamento in un tratto di spiaggia di circa 80 metri alle Fornaci.

La giunta ha deliberato per il sostegno economico al progetto, con lo stanziamento di 21.000 euro per la partecipazione alle spese complessive (previste intorno ai 60.00 euro) e successivamente ha individuato la cooperativa Laltromare come soggetto del terzo settore disponibile alla gestione del progetto.