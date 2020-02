Coronavirus, ad Alassio il trasferimento di 17 persone lombarde dagli hotel in isolamento

Sono in corso in questi minuti le operazioni di trasferimento di 17 persone lombarde che si trovano all'interno degli hotel "Bel Sit" e "Al Mare" di Alassio, le strutture poste in isolamento dopo la scoperta dei primi casi di Coronavirus in Liguria.

All'esterno degli alberghi è giunto un pullman della Croce Rossa Italiana condotto dai volontari della Protezione Civile: il trasporto riguarda le persone che risiedono in comuni al di fuori delle cosiddette zone rosse. Per altre 35, che invece sono residenti nelle zone rosse, la partenza è fissata per domenica 1 marzo. A quel punto al "Bel Sit" e al "Al Mare" resteranno solo personale e proprietari, che potranno proseguire la quarantena nelle loro abitazioni qualora si presentassero le condizioni per un effettivo isolamento.

Intanto è notizia dell'ultim'ora l'avvio della procedura di isolamento dell'hotel Garden di Laigueglia, dove soggiornava una anziana signora lombarda deceduta la scorsa notte per cause naturali e risultata poi positiva al tampone per il Coronavirus. Il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso Del Verme, ha infatti firmato l'ordinanza che ha disposto il sequestro dell'albergo.