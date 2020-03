Coronavirus, il sindaco di Albisola tranquillizza la cittadinanza: "Attivato tutti i dispositivi di monitoraggio"

In merito alla diffusione da parte di alcuni cittadini su canali non ufficiali di notizie relative all'ordinanza sindacale emanata per isolamento sanitario obbligatorio a scopo precauzionale per un cittadino, il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini precisa: "Non si tratta di un soggetto risultato positivo al tampone COVID 19 ma solo di un individuo posto in quarantena preventiva poiché autodenunciatosi dopo essere entrato a contatto di un soggetto risultato poi positivo"

"L'ordinanza è dunque stata un atto amministrativo dovuto in ottica precauzionale come da protocollo".

"Inoltre - aggiunge il primo cittadino - abbiamo attivato tutti i dispositivi di monitoraggio delle persone presenti sul territorio comunale provenienti da aree a rischio ai fini preventivi ed informativi contattando direttamente i gestori di tutte le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, i proprietari di appartamenti ad uso turistico e i proprietari di seconde case provenienti dai comuni di area rossa".