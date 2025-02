Muore il miliardario Aga Khan: negli anni '60 si fece realizzare due yacht nei Cantieri Baglietto di Varazze

E' morto martedì scorso a Lisbona all'età di 88 il principe Karim Aga Khan, fondatore il 14 marzo del 1962 del Consorzio Costa Smeralda.

Imprenditore e filantropo, tra gli uomini più ricchi del mondo, fondatore e presidente dell'Aga Khan Development Network (Akdn) e leader spirituale dei musulmani sciiti ismailiti, la sua figura fu legata anche alla provincia di Savona.

Nel 1963 fu infatti cliente dei Cantieri Baglietto di Varazze ai quali commissionò uno yacht della serie "Maiorca", uno dei tre soli esemplari (in quegli anni noti erano anche i panfili della serie 'Isole':"Minorca", "Maiorca", "Elba", "Ischia") che chiamò “Amaloun”, un 22 metri a motore.

Sull'Amaloun salirono molte personalità del mondo dello spettacolo e dell'aristocrazia, tra cui la principessa Margaret d'Inghilterra, sorella della Regina Elisabetta che nell'estate del 1964 trascorse una vacanza in Costa Smeralda in compagnia del marito Antony Armstrong-Jones, conte di Snowdon e del figlio David.

Non fu proprio una sorte fortunata quella dello yacht, in quanto proprio in quei giorni furono protagonisti di un incaglio che provocò la caduta in mare della principessa, come testimonia la copertina della Tribuna Illustrata, che ritrae proprio Aga Khan intento a tuffarsi in suo soccorso.

La barca fu poi riportata nei Cantieri Baglietto e andò distrutta in un grave incendio durante il suo rimessaggio.

Si salvò solo una scialuppa di salvataggio in legno che fu ritrovata diversi anni dopo dentro una cantina e fu donata dalla figlia di Tino Benedetto Delfino, storico varazzino ed ex impiegato dei Cantieri Baglietto ad Emanuela Baglietto e a Paolo Cerruti dell'Archivio Storico Fotografico di Varazze per un restauro integrsle attraverso l'Accademia di Carpenteria Navale Pietro Baglietto ETS.

Non è da escludere poi che venga esposta in occasione dello show delle Frecce Tricolori il prossimo 5 ottobre a Varazze.

Successivamente Karim Aga Khan chiese ai Cantieri Baglietto la costruzione di un motoscafo veloce, un motoyacht di 14 metri chiamato "Silver Shark" su progetto dell'Ingegner John Angeli di New York che fu il primo motoryacht italiano con propulsione a turbina.

Nella foto allegata Aga Khan a colloquio con l'ingegner Pietro Baglietto e Giampiero Baglietto il giorno del varo del Silver Shark. Varagine Archivio Storico Fotografico sulla città di Varazze. Archivio che contiene oltre 22000 fotografie storiche sulla città, dal 1860 al 1960.