Emergenza Coronavirus, richieste dall’Asl2 quattro ordinanze di isolamento obbligatorio a Celle

Sono quattro le richieste dall'Asl2 di ordinanze di isolamento obbligatorio a Celle per persone che hanno avuto contatti con persone positive al Coronavirus.

"Voglio rassicurare i cittadini che non ci sono casi positivi al Coronavirus e i soggetti in isolamento non hanno sintomi - spiega il sindaco Caterina Mordeglia - ho attivato il Coc (Centro Operativo Comunale) predisponendo le linee guida e in caso ci siano, speriamo mai, esigenze particolari. Stiamo anche attuando un decalogo di comportamento che stiamo definendo sulle diverse situazioni che si vengono a creare".

La prima cittadina sta pensando di mettere a disposizione alla protezione civile, dopo un'adeguata sanificazione, la cucina professionale di Pecorile, presente in una struttura comunale, che potrà fornire fare pasti caldi alle persone che in caso di isolamento ne abbiamo bisogno.

Intanto le manifestazioni sono state sospese fino al 3 aprile e l'amministrazione sta lavorando per capire e definire nuove date future da inserire nel calendario. richieste

Il palazzo comunale e i servizi comunali verranno chiusi al pubblico dal 9 al 19 marzo e oltre ad essere messi a disposizione tutti i numeri i funzionari predisporranno delle giornate di ricevimento.