Liste d'attesa, nel 2023 31mila le prestazioni con difficoltà di prenotazione prese in carico dall'Asl2

Visite ed esami diagnostici per i quali si fatica ad avere un appuntamento nei tempi previsti. Anche nel 2023, l'azienda sanitaria ha dovuto affrontare delle criticità considerato che la domanda superava la capacità di erogazione dei servizi, cosa che spinge i pazienti a rivolgersi alle prestazioni in intramoenia o dal privato.

Alla gestione delle liste d'attesa è stata dedicata una Struttura semplice, diretta da Anna Maria Amato.- La Struttura si occupa del monitoraggio delle liste di attesa dell’azienda ed alla gestione e monitoraggio dell’attività svolta dai centri privati accreditati che erogano prestazioni di tipo ambulatoriale in regime di convenzione.

Per quanto riguarda la gestione e il monitoraggio delle liste di attesa Aziendali, i volumi di attività, relativi all’anno 2023,hanno riguardato 13.213 richieste prese in carico 31 mila prestazioni dell'azienda; nello stesso anno, per ciò che riguarda la gestione dell’attività svolta dai centri convenzionati nell’anno 2023 sono state verificate circa 30.300 ricette e circa 124.000 prestazioni.

Per la presa in carico di prenotazione in caso di difficoltà l'Asl2 ha attivato tre percorsi.

Nel caso in cui l’offerta sia satura al momento del contatto con il servizio prenotazioni se la ricetta è stata prescritta con la priorità “B” (10 giorni) lo sportello fa una fotocopia della richiesta e la trasmette alla Gestione lista di attesa per la prenotazione attraverso contatto diretto con le strutture che erogano la prestazione.

See la richiesta è prescritta con priorità “D” (30 giorni per le visite e 60 per esami strumentali) lo sportello informa il cittadino che è necessario contattare il numero verde aziendale 800183422 che la prende in carico e la prenota attraverso contatto diretto con le strutture che erogano la prestazione.

Anche il percorso dedicato ai follow-up è accessibile dagli sportelli Asl che, nel caso in cui non riescano a prenotare gli esami in tempo utile per la visita di controllo, trasmettono le ricette alla Gestione lista di attesa.