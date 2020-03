Coronavirus, i commercianti di Altare fanno squadra: "Andrà tutto bene.... stiamo uniti"

Lo state facendo nel modo giusto. Fare squadra in un momento alquanto complicato a causa delle restrizioni legate all'emergenza Coronavirus.

E' questo il significato del cartello affisso in questi giorni dai commercianti di Altare recante la scritta "Andrà tutto bene.... stiamo uniti".

Un modo semplice per infondere fiducia e speranza a tutti, altaresi e non. Per affrontare insieme (e superare) questo periodo difficile.

Il tutto con una sola convinzione: quando tutto questo sarà alle nostre spalle ci ritroveremo più uniti e forti.