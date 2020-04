Coronavirus, la sede Coldiretti di Finale adegua gli orari dei suoi uffici

Sono sempre vigenti presso gli uffici di Coldiretti le misure adottate per contrastare il diffondersi del Coronavirus. Tra queste una rimodulazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei turni di lavoro del personale, ai quali si è adeguato anche la sezione finalese.

Lo ricorda il direttore savonese Antonio Ciotta, con una lettera inviata a tutti i soci.

"Caro socio,

in questo periodo di emergenza sanitaria i nostri uffici sono operativi e presidiati attivamente ma il protrarsi delle restrizioni ci obbliga, per il momento, a ricevere pubblico solo per casi di comprovata necessità ed esclusivamente previo appuntamento.

Il personale è presente secondo un programma di turnazione, che prevede un numero minimo di addetti necessario a garantire i servizi essenziali e poter rispondere alle esigenze urgenti e contingibili; i dipendenti non fisicamente presenti in ufficio sono comunque nelle condizioni di operare da casa attraverso il lavoro agile e sono quindi in grado di poter soddisfare molte richieste di assistenza.

La ridotta presenza di dipendenti in ufficio, tuttavia, può far sì che in alcuni momenti gli stessi non riescano a rispondere a tutte le telefonate in entrata sulla linea telefonica fissa.

Al fine di migliorare il contatto tra gli associati e gli uffici, in questo particolare momento, ti invitiamo pertanto ad utilizzare preferibilmente quale metodo di comunicazione la mail e, per questo, ti riepiloghiamo nella pagina di seguito gli indirizzi dei singoli operatori.

Ove fosse comunque indispensabile il contatto telefonico, nel caso l’ufficio interessato non rispondesse, ti preghiamo cortesemente di avere pazienza e riprovare dopo qualche minuto: l’operatore probabilmente sta già rispondendo su un'altra linea.

Ringraziandoti per la collaborazione e certi della tua comprensione, ti inviamo i nostri più cordiali saluti nell’attesa di poterci rincontrare".