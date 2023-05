Savona, è allarme cinghiali alla Fontanassa e in via Tissoni: le testimonianze sui social

Il problema legato alla presenza massiccia dei cinghiali è ormai all'ordine del giorno in tutta la provincia di Savona ma nel comune capoluogo sui social è scattato l'allarme sicurezza.

Tra la Fontanassa, via Comotto e via Tissoni infatti si sono verificati episodi che hanno destato particolare preoccupazione tra i residenti.

"Da casa mia alla sera è diventato impossibile portare a spasso i cani già alle 20 di sera ci sono i cinghiali che girano assieme ai cuccioli. L’altra sera verso le 23 il mio fidanzato è stato rincorso ed era assieme ai nostri cani - spiega Giulia Sileno sulla pagina Facebook Savona È - quindi abbiamo deciso di portarli giù prima, ma non c’è verso pure alle 20 sono lì. Sono amante di tutti gli animali, ma questa situazione sta diventando insostenibile, rischiamo noi e i nostri animali".

Episodi che non sono isolati ma che hanno visto protagonisti altri cittadini. C'è anche chi per evitare di essere "caricato" dagli ungulati ha trovato riparo sul tetto della propria auto.

Nelle settimane scorse era stato anche lanciato l'allarme per la presenza dei cinghiali non poco distante nei giardini delle scuole in via Moizo. Ma le segnalazioni si sommano anche in altri quartieri come a Villapiana, la Rocca di Legino e nell'Oltre Letimbro.