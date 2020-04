Plodio, la Protezione civile consegna le mascherine della Regione. Ai bambini under 12 un uovo di Pasqua

Almeno due mascherine per ogni cittadino di Plodio. Oggi pomeriggio, il gruppo comunale di Protezione civile ha effettuato un secondo giro per consegnare i DPI arrivati dalla Regione Liguria.

"Ringrazio la Protezione civile comunale e auguro una buona Pasqua e buona salute a tutta la cittadinanza di Plodio - commenta il sindaco Gabriele Badano - Siamo in una fase decisiva per quanto riguarda l'emergenza sanitaria. Non abbassiamo la guardia. Perciò raccomando di indossare la mascherina quando si esce di casa per la spesa o ci si deve relazionare con altre persone. Indossiamo tutti la mascherina e diamo un nostro piccolo contributo per fermare la catena di contagio".

Per la serie "Ora che ce l'hai, che ci fai". Il sindaco Badano spiega alcuni accorgimenti per maneggiare correttamente la mascherina:

- essere certi di avere le mani pulite. Questo per non rischiare di contaminare un oggetto che porteremo a contatto con il naso e la bocca;

- farla aderire bene al volto. La mascherina deve coprire interamente naso e bocca;

- cambiarla quando si inumidisce a causa del respiro, o comunque dopo ogni 4 ore;

- evitare di toccare la mascherina una volta indossata perché potrebbe essere contaminata nel sua parte esterna. Bisogna prenderla dagli elastici per sistemarla sul viso;

- quanto viene tolta, bisogna gettarla se monouso o metterla in un sacchetto se riutilizzabile. Dopo questa manipolazione è necessario lavarsi le mani.

Ma non è tutto. Infatti, sempre nella giornata odierna, i volontari della Protezione civile hanno consegnato anche un uovo di Pasqua ai bambini under 12.