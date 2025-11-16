Meteo, un'altra giornata di nubifragi e temporali. Alle 12 scatta l'Allerta arancione

Ecco le previsioni meteo per oggi, domenica 16 novembre, a cura di Limet.

Situazione: la Liguria si appresta a vivere un'altra giornata fortemente perturbata; infatti, oggi, domenica 16 novembre, è previsto l'arrivo di una nuova ed intensa perturbazione. Progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche all'inizio della prossima settimana.

Avvisi: rovesci e temporali che, specie nella seconda parte della giornata, potranno assumere carattere di nubifragio, in particolar modo su imperiese e genovesato. Attesi nuovamente accumuli giornalieri superiori ai 100 mm. Prestare attenzione a frane, allagamenti, criticità dei corsi d'acqua e ai colpi di vento.

Cielo e Fenomeni: per tutto il giorno, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sull'intero territorio regionale. In tale contesto, nelle ore notturne sarà possibile qualche rovescio sul settore centro-orientale, con precipitazioni in intensificazione ed estensione al resto della Regione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali del giorno, è atteso un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche, con rovesci temporaleschi, anche a carattere di nubifragio, in particolar modo su genovesato ed imperiese. Successivamente, tra il tardo pomeriggio e la serata è previsto il transito di forti piogge, a sfondo temporalesco, da Ovest verso Est, con l'interessamento dell'intera Regione.

Venti: nottetempo e al primo mattino, deboli o moderati da Nord sul centro-ponente, da meridione a levante. Da metà mattinata, ventilazione che tenderà a rinforzarsi ed a disporsi, temporaneamente, dai quadranti meridionali anche sull'imperiese, prima di ritornare da settentrione in serata. Da segnalare che, durante le precipitazioni più intense, saranno possibili colpi di vento.

Mari: mosso, in aumento a molto mosso al largo e sul levante.

Temperature: stazionarie o in lieve calo, i valori più elevati sono attesi a levante.

Costa: min: +12°C/+17°C - max: +15°C/+19°C.

Interno: min: +6°C/+11°C - max: +9°C/+13°C.