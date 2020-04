Uno strano cerchio attorno al sole: nei cieli savonesi il fenomeno dell'alone (FOTO)

Tranquilli, non stiamo vivendo in un cartone animato o in un film di fantascienza. Si tratta semplicemente di un fenomeno ottico definito quel disco di colore bianco intenso, con una sfumatura rossastra all'interno e violetta all'esterno, che da qualche minuto è apparso intorno al sole nei cieli savonesi.

L'effetto, definito dalla scienza coi nomi di alone, aureola o nimbo, si verifica quando nella troposfera, la porzione di atmosfera compresa tra i 5 ed i 10 chilometri di distanza dalla superficie terreste, si trovano i cirri, nuvole contenenti una grande quantità di piccoli cristalli di ghiaccio.

Solitamente questo fenomeno si verifica attorno alla luna, per questo assistervi di giorno può far apparire questo alone come un qualcosa di misterioso, avendolo quasi sempre notato nottetempo.

Un gioco di rifrazione e riflessione della luce solare attraverso i freddi cristalli in passato spesso associato all'arrivo di piogge: i cirri infatti indicano l'arrivo di un fronte caldo e umido, con il quale le precipitazioni non sono poi fatto così raro.