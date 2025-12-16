Babbo Natale arriva a scuola con la Protezione Civile: a Ceriale il tour che fa felici i bimbi

Babbo Natale quest’anno a Ceriale ha scelto una specialissima slitta: un mezzo della Protezione Civile per raggiungere scuole e asilo nido del Comune.

È nato così il “Babbo Natale in tour nelle scuole”, una delle iniziative che hanno reso particolarmente intenso e partecipato il periodo natalizio per il gruppo di volontari di Protezione Civile e Antincendio Boschivo.

“Quando Babbo Natale ci ha chiesto una mano per arrivare nelle scuole, abbiamo accettato subito”, raccontano con il sorriso i volontari. Tre le giornate di visita: si è iniziato venerdì 12 dicembre durante la festa delle scuole primarie di Muragne, poi lunedì 15 dicembre Babbo Natale ha raggiunto i plessi di Muragne, Carbonetto e la scuola dell’infanzia per raccogliere le letterine dei bambini. Martedì 16 dicembre, infine, la tappa dedicata ai più piccoli del “Flauto Magico”, con doni e tanta emozione e felicità da parte dei piccoli.

Un’iniziativa che si inserisce in una collaborazione ormai consolidata tra Protezione Civile e scuole di Ceriale: attività didattiche, incontri informativi, escursioni sul territorio e, quest’anno, anche eventi natalizi pensati per coinvolgere tutti i bambini.

Le letterine raccolte saranno lette una per una e le più belle verranno premiate domenica 21 dicembre nella suggestiva cornice del Borgo di Peagna.

Tra le novità di fine anno anche una castagnata, in programma il 30 dicembre in piazza della Vittoria, durante la quale i volontari esporranno alcune delle attrezzature in dotazione.

Il sindaco Marinella Fasano e il consigliere Fabrizio Dani hanno voluto ringraziare pubblicamente il gruppo: “Con queste iniziative natalizie – sottolinea il sindaco – si conferma ancora una volta quanto la Protezione Civile rappresenti una risorsa preziosa per il nostro paese, non solo nelle emergenze ma anche nei momenti di comunità e condivisione”.