"Vi racconto la Liguria che resiste": il commento del consigliere Vaccarezza

"La Liguria resterà nella storia per il primo uomo che da una roccia a picco sul mare ha fatto uscire un grappolo d'uva. Vittorio Giovanni Rossi, scrittore di Santa Margherita Ligure. Un pensiero che descrive un mondo intero. Oggi, proprio oggi, voglio raccontarvi la Liguria che resiste. Che nonostante le difficoltà, le crisi, le alluvioni, le mareggiate, le critiche, va avanti con orgoglio, mantenendo alti i livelli di ogni servizio".

Questo il racconto del consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

"L'emergenza Covid19 é stata, per la nostra terra, un banco di prova importante. Non ci siamo arresi, abbiamo sfoderato tutte le nostre capacità, e abbiamo dimostrato, ancora una volta, che agli sgambetti, ai complotti, siamo superiori e sappiamo reagire con armi più potenti: lo studio, la competenza, la tenacia, la professionalità. Dalle mascherine ai tamponi, abbiamo sempre saputo trovare soluzioni la dove gli altri avevano e vedevano solo problemi".

"Lo dico chiaro e tondo: laggiù, nei palazzi dell'Urbe, hanno voluto far passare come una scelta scientifica l'esclusione del San Martino dalla sperimentazione del Remdesevir per la cura del virus: è una balla colossale. I componenti dell'Aifa, l'agenzia del Farmaco, sono cinque: il Presidente, nominato dal Ministero della Salute e quattto membri, di cui due, ancora una volta, nominati dal Ministro, mentre i restanti due, dalla Conferenza Stato Regioni. Non so da voi, ma qui si chiamano nomine politiche. Sul fatto poi che sia un'azienda americana a decidere quali debbano essere le strutture italiane con i requisiti necessari ad uno studio così importante, lasciando fuori uno dei cinque Policlinici più importanti d'Italia, evito di esprimere opinioni, davvero vogliono farci credere che dopo la sovranità monetaria, abbiamo abdicato anche quella sanitaria? Le favole si raccontano ai bambini per farli Conte..nti. L'anello al naso, se mai lo abbiamo avuto, lo abbiamo tolto da un bel po'di tempo e sappiamo bene che a toglierci la possibilità di sperimentazione del farmaco non è stata la scienza, bensì la politica. Nonostante questo, la Liguria si è rimboccata le maniche ed è andata avanti: numerosi centri liguri hanno aderito ad altre sperimentazioni per la cura del Covid19, sia a livello di cura, sia a livello di pre-pandemia" prosegue Vaccarezza.

"Partirà nei prossimi giorni uno studio sul plasma diviso in due finestre temporali, sia per comprendere meglio tutte le fasi del virus e progredire nella fase attuale, sia per proteggere la popolazione nell'eventualità di una seconda ondata di contagi. I centri liguri, fra sperimentazioni ed usi compassionevoli (uso specifico di un farmaco per patologia che non ha alternative terapeutiche) hanno in corso oltre 40 studi. Nel linguaggio comunicativo questa si chiama resilienza: in fisica, la capacità per un corpo di assorbire un urto senza rompersi. Per estensione, la capacità di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. Questa è la Liguria che resiste, questa è la Liguria che combatte anche questa battaglia, questa e la Liguria che vincerà, come sempre sola, ma non da sola" conclude il consigliere regionale di Cambiamo.