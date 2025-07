Rigassificatore, Vaccarezza sull'assemblea Pd a Quiliano: "Verranno dette delle cose nella migliore delle ipotesi inesatte"

" Domani sera a Quiliano si terrà un'assemblea del Partito Democratico con tema il rigassificatore. O meglio, spiegheranno alla gente che non è ancora detto che il rigassificatore non venga a Vado Ligure. Vi posso dire una cosa: è falso. È falso e domani sera verranno dette delle cose nella migliore delle ipotesi inesatte ". Lo afferma Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Forza Italia.

"Vi do alcuni strumenti - prosegue Vaccarezza - Quando il Partito Democratico dice che durante questa legislatura è stato approvato un ordine del giorno condiviso per dire no al rigassificatore, si dimentica di dire che l'ordine del giorno era Vaccarezza e altri. L'ho scritto io, l'ho presentato io, loro si sono limitati a controfirmare, cosa che mi ha fatto piacere, e a votarlo. Molti ma non tutti, perché uno non l'ha votato. È uscito un minuto prima, avrà avuto un problema. Io non voglio dire nulla, però il fatto che l'ex ministro Orlando sia uscito cinque minuti prima del voto su questo provvedimento, un po' di dubbio lo mette. Loro diranno che non basta quello che dice Bucci, prima quando eravamo con Toti era sufficiente quello che diceva Toti. Adesso che Bucci ha detto no, non basta Bucci, bisogna che il governo nazionale si esprima".

"E se il governo nazionale volesse, potrebbe passare sulla testa della Regione. Primo, non succederà, perché noi non glielo permetteremo - continua il consigliere regionale - Ma perché loro lo dicono? Perché loro hanno nelle loro fila proprio quell'ex ministro Orlando che il 2 maggio del '22 ha votato un provvedimento a firma Draghi, Franco, Cingolani, Giorgetti, Giovannini e Andrea Orlando, cioè tutti ministri del governo Draghi, in cui veniva dichiarato di pubblica utilità il rigassificatore galleggiante nel Tirreno. Insomma, il rigassificatore galleggiante nel Tirreno ce l'hanno messo loro, l'hanno dichiarato di pubblica utilità e quindi la possibilità, nominando un commissario, di passare sulla testa a tutti. Ma adesso vogliono dirvi che loro, dopo aver creato il virus, hanno anche creato l'antidoto in laboratorio".